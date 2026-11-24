شن محمد بركات، نجم الأهلي السابق، هجوما حادا على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المستوى الذي يقدمه الأهلي حاليا لا يعكس الصورة المعتادة للفريق، مشيرا إلى غياب التنظيم والأداء الجماعي وعدم وجود تطور واضح في طريقة اللعب، رغم تغيير أكثر من مدير فني خلال الفترة الماضية.

وقال نجم الأهلي السابق: «مش ده الأهلي اللي نعرفه، من سنة قولت إن الأهلي بيقدم الولا حاجة، لكن الولا حاجة دي كانت أحسن من اللي بنقدمه دلوقتي، إحنا مبنلعبش كورة، إحنا معندناش تنظيم ومبنعملش حاجة في الملعب، الأمور بايظة في حاجات كتير».

وأضاف بركات أن فترة التوقف الدولي لم تشهد، من وجهة نظره، عملا فنيا واضحا من جانب الجهاز الفني، مؤكدا أن الفريق لم يستفد بالشكل المطلوب من فترة الإعداد، وهو ما ظهر خلال مواجهة بيراميدز.

وتطرق بركات إلى التغييرات المتكررة على مستوى القيادة الفنية للأهلي، موضحا أن رحيل مارسيل كولر والتعاقد مع سامي قمصان وريبيرو وتوروب وعموتة لم ينعكس على أداء الفريق بالشكل المنتظر.

وأشار إلى أن استمرار تغيير المدربين يضع الفريق في دوامة البداية من جديد، قائلا: «كولر مشي من سنة ونص وجبنا النحاس وريبيرو وتوروب وعموتة ومفيش جديد، أي مدرب بتجيبه عايز يبدأ من الأول».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، حيث افتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بحثا عن استعادة الانتصارات وتصحيح المسار بعد الخسارة أمام بيراميدز.