أكد الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، أن معرض «أصول نابليون.. حكايات يرويها البحر» يقدم تجربة استثنائية للتعرف على تاريخ أسطول نابليون ومعركة أبي قير البحرية بين الأسطولين الفرنسي والإنجليزي، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 235 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة.

وأوضح رحيمة، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعروضات تشمل عملات ذهبية وفضية، وأجزاء من السفن، وأدوات الطهي والصيدلة، والأسلحة والبنادق والسيوف وقذائف المدافع، إلى جانب نسخة أصلية من كتاب «وصف مصر»، مع عرض مراحل ترميم بعض القطع الأثرية المكتشفة بالموقع منذ عام 1998.

وأضاف أن المعرض يأتي ضمن توجه وزارة السياحة والآثار لتنظيم معارض مؤقتة ودورية بالمتاحف، بما يسهم في تجديد تجربة الزائر وتشجيعه على تكرار الزيارة، لافتًا إلى أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أشهر.