أتاحت منصة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية حجز دور المناسبات، التابعة لوزارة الأوقاف لإقامة عقود القران ومراسم العزاء، عبر الإنترنت، وذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع وضع قواعد محددة لتنظيم مواعيد الحجز والإلغاء واسترداد المبالغ المدفوعة.

وتسمح الخدمة باختيار دار المناسبات المناسبة وتحديد موعد إقامة المناسبة من بين المواعيد المتاحة على المنصة، دون الحاجة إلى التوجه مسبقًا إلى الجهات المختصة لإتمام الحجز، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة لكل خدمة.

كيفية حجز دور المناسبات لعقد القران والعزاء عبر مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية لحجز دور المناسبات المخصصة لعقد القران أو إقامة العزاء، وفقًا للمواعيد المتاحة على المنصة، مع الالتزام بإتمام الحجز قبل موعد المناسبة بيوم واحد على الأقل.

ولا تتيح الخدمة إمكانية الحجز في اليوم نفسه الذي ستُقام فيه المناسبة، سواء تعلق الأمر بعقد القران أو العزاء، بما يساعد على تنظيم المواعيد وإتاحة الوقت اللازم للاستعداد لاستقبال المواطنين.

المستندات المطلوبة لحجز دور المناسبات

حددت المنصة البيانات اللازمة لإتمام طلب الحجز، وتتمثل في إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب، لاستكمال إجراءات الاستفادة من الخدمة.

شروط إلغاء حجز دور المناسبات عبر مصر الرقمية

كما تتضمن ضوابط الخدمة مواعيد محددة لإلغاء الحجوزات، وفقًا لنوع المناسبة، حيث يتعين تقديم طلب إلغاء حجز العزاء قبل الموعد المحدد بما لا يقل عن 24 ساعة، بينما يجب تقديم طلب إلغاء حجز عقد القران قبل موعده بـ48 ساعة على الأقل.

ولا يُسمح بإلغاء الحجز في يوم إقامة المناسبة تحت أي ظرف، وفي هذه الحالة لا يحق للمواطن استرداد قيمة الحجز.

خطوات استرداد قيمة حجز دار المناسبات

في حال إلغاء الحجز وفقًا للمواعيد المحددة، يتعين على المواطن التوجه إلى مديرية الأوقاف التابع لها دار المناسبات، وتقديم طلب استرداد المبلغ من خلال النموذج المخصص لهذا الغرض داخل المديرية.

وتُعاد قيمة الحجز خلال 21 يوم عمل، بعد خصم رسوم إلغاء تبلغ 10% من المبلغ، مع عدم رد رسوم الخدمة التي سددها المواطن عبر منصة مصر الرقمية.

وتأتي إتاحة الخدمة إلكترونيًا ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

للحجز عبر منصة مصر الرقمية: يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة والبحث عن خدمة حجز دور المناسبات التابعة لوزارة الأوقاف.