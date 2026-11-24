أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، أن الأسواق المصرية تشهد توافرًا في السلع الغذائية بكميات تكفي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى وجود فائض من بعض المنتجات يسمح بالتصدير، رغم تحرك أسعار عدد من السلع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الدجوي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن السوق يعتمد على آليات العرض والطلب والمنافسة بين الشركات، في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تحريك الأسعار بصورة مفاجئة.

ارتفاع أسعار الزيت بنسبة 18%

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعار الزيت بنحو 18% مقارنة بمستويات شهر أكتوبر الماضي، موضحًا أن بعض الشركات تربط هذه الزيادة بتحركات سعر الدولار، نظرًا لاعتماد جزء من احتياجات السوق على الاستيراد.

وأكد أهمية زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرة على مواجهة تحركات الأسعار، لافتًا إلى أن وضع السكر يختلف في ظل توافر الإنتاج المحلي من قصب السكر وبنجر السكر.

المنافذ الحكومية تساهم في ضبط الأسواق

وشدد الدجوي على أهمية المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين والزراعة والشركات القابضة في تحقيق التوازن داخل الأسواق، من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بتكلفة مناسبة.

وأوضح أن طرح كيلو السكر بسعر 25 جنيهًا في المنافذ الحكومية يخلق حالة من المنافسة، ويدفع المحال التجارية إلى مراعاة الأسعار وعدم المغالاة فيها، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء المنافذ بالقرب من المناطق السكنية لتخفيف أعباء الانتقال على المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين السوق الحر وتوفير منافذ حكومية بأسعار مناسبة يمثل آلية مهمة لضبط الأسواق، دون اللجوء إلى التسعيرة الجبرية التي قد تؤدي إلى ظهور أسواق غير رسمية.