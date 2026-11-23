أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك تحرك في أسعار بعض السلع، منوها بأن هذا يعود إلى ان مصر فيها تسعير حر وليس تسعير جبري وهذا الطبيعي مع هذا النظام.

وتابع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المخزون الاستراتيجي من الزيوت كثير ولكننا نستورد منه الكثير، مشيرا إلى ان تم رصد تحريك في أسعار الزيوت.

ونوه هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بأن هناك تجار يستأجرون محلات في منطقة مثل زايد بسعر مرتفع وبالتالي يذهب لتحريك الأسعار ويضع السعر على السلع، مشيرا إلى أن القانون يعطي للتجار وضع السعر الذي يريد على السلع.

وأشار هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الدور الرقابي في أفضل حالاتها للتعامل مع الاسعار في الاسواق، مؤكدا أن توافر المنتج انجاز والتذبذب في السعر ليس الحدث.