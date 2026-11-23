قام وفد رفيع المستوى من جمهورية رواندا، برئاسة فينسينت بيروطا وزير الداخلية الرواندي، ودان مونيوزا سفير رواندا بالقاهرة، اليوم /الإثنين/ بجولة تفقدية بمونوريل شرق النيل في المسافة من محطتي "الحي الحكومي" بالعاصمة الجديدة و"وان ناينتي"؛ للتعرف على أحد أحدث مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية.

واطلع الوفد -خلال الجولة التفقدية- على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمونوريل، وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمان والراحة، فضلا عن دوره في توفير وسيلة نقل عصرية وصديقة للبيئة، تربط العاصمة الجديدة بالمناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى.

وأعرب الوفد الرواندي عن إعجابه بما شاهده من تطور في منظومة النقل الحديثة في مصر، مشيدا بالإمكانيات التكنولوجية والتجهيزات المتطورة التي يتمتع بها مشروع المونوريل، والذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الحديثة بمصر والتي تشهد تطورا هائلا في قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال الوفد المهندس إبراهيم بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للمونوريل، والمهندسة نهاد أبو النعاس رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة.

دبو / م ي م