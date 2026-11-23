علق الإعلامي أمير هشام على أداء النادي الأهلي أمام بيراميدز، منتقدًا ظهور الفريق خلال المباراة، ومشيرًا إلى غياب الشخصية داخل الملعب.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “الاهلي مع عموته كالعادة مجاش والفريق في الملعب معندهوش شخصية.. تقدم منطقي ومستحق لبيراميدز”.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز الهدف الأول في شباك فريق الأهلي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

سجل الهدف الأول اللاعب كريم حافظ في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وأعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعلي محمود وإمام عاشور وكريم فؤاد.