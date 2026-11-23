حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات التصعيد المتواصل في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الصراع يشهد تطورات متسارعة وتغيرات كبيرة على الساحة الدولية، مع امتداد المواجهة إلى الأراضي العربية، وتحديدًا ليبيا.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن العالم يشهد تغيرات كبيرة كل ساعة، في ظل تصعيد غير مسبوق بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ودول أوروبا تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، لافتًا إلى أن من الوارد أن ترد موسكو باستخدام السلاح النووي، في ظل تصاعد حدة المواجهة وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع.

وأشار موسى إلى وجود مخاوف من إطلاق قنبلة نووية في الفضاء، ردًا على أوكرانيا، محذرًا من خطورة التطورات المتلاحقة على الأمن والاستقرار الدوليين.