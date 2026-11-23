حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن العالم قد يكون أمام مرحلة جديدة من الحروب، في ظل تطور الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك تقارير تحدثت عن استعداد روسيا لإطلاق صاروخ نووي إلى الفضاء، موضحًا أن تنفيذ مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلى تدمير الأقمار الصناعية وقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن عدد من الدول.

وأضاف أن تدمير السفينة الروسية باستخدام زورق بتكلفة 100 ألف دولار يكشف عن تغير طبيعة الحروب، وضرورة ابتكار أساليب جديدة لحماية القطع البحرية والعسكرية.

وأشار إلى أن روسيا لن تقف صامتة أمام الضربات الأوكرانية، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود البلدين، وتمتد إلى الأمن والاقتصاد العالميين.