حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات استمرار الانقسام السياسي والأمني في ليبيا، مؤكدًا ضرورة عودة الدولة الليبية موحدة وإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها منذ عام 2011.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن استمرار الانقسامات يجعل ليبيا أكثر عرضة للتدخلات والصراعات الخارجية، مشددًا على أهمية استعادة الاستقرار حتى يتمكن الشعب الليبي من العيش في أمن.

وأضاف أن ليبيا لا بد أن تعود دولة واحدة، قائلًا: «كفاية انقسامات من 2011، وترجع الناس تستقر»، محذرًا من خطورة تحول الأراضي الليبية إلى ساحة للصراعات الدولية، في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن امتداد الصراع إلى الأراضي العربية يثير مخاوف بشأن تداعيات المواجهة العسكرية على المنطقة واستقرارها.