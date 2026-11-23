تواجه شركة «هوندا» الأمريكية دعوى قضائية جماعية مقترحة جديدة — وهي الثانية من نوعها خلال عام 2026 — تتهمها بوجود عيب تصنيعي في الطلاء الأبيض يؤدي إلى تكوّن فقاعات وتقشّره وتفككه قبل الأوان في عدد من طرازات علامتَي «هوندا» و«أكيورا» الفاخرة.

وتحمل القضية الجديدة اسم «Attika, et al. v. American Honda Motor Company, Inc» المقيدة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى في ولاية كاليفورنيا، لتعيد إلى الواجهة شكاوى مستمرة منذ سنوات حول تدهور جودة الطلاء الخارجي لسيارات الصانع الياباني.

الطرازات المشمولة وأكواد الطلاء الأبيض المتضررة في سيارات «هوندا» و«أكيورا»

تشمل الدعوى القضائية 7 طرازات رئيسية من موديلات عام 2013 وحتى الطرازات الحديثة، وهي «أكيورا MDX»، و«هوندا سيفيك»، و«هوندا CR-V»، و«هوندا فيت»، و«هوندا HR-V»، و«هوندا أوديسي»، بالإضافة إلى «هوندا بايلوت».

وتقتصر المطالبات على المركبات المطلية بأربعة ألوان بيضاء محددة تحمل الأكواد التصنيعية التالية: «White Diamond Pearl» بكود (NH-603P)، و«Taffeta White» بكود (NH-578)، و«White Orchid Pearl» أو «Bellanova White» بكود (NH-788P)، فضلًا عن «Platinum White Pearl» بكود (NH-883P).

أسباب الخلل الفني وتداعياته المالية على الملاك

يشير المدعون في ملف الدعوى إلى أن السبب الجذري للمشكلة يعود إلى عيوب في تركيبة الطلاء نفسه وصعوبة تطبيق عملية الطلاء الأبيض ثلاثي المراحل (Three-stage paint) المستخدمة لمنح هذه الألوان مظهرها اللؤلؤي والمعدني؛ مِمَّا يؤدي إلى فقدان الطلاء للالتصاق وتقشّره وانفصاله عن هيكل السيارة مبكرًا.

وتؤكد أوراق القضية أن هذه المشكلة لا تقتصر على تشويه المظهر الخارجي فحسب، بل تعرّض المعدن العاري للعوامل الجوية وتخفض القيمة السوقية للسيارة عند إعادة البيع بشكل حاد، كما تكبّد الملاك تكاليف باهظة لإعادة الطلاء التي غالبًا ما تفشل في مطابقة درجة اللون الأبيض الأصلي.

اتهامات بإخفاء العيب وسوابق قضائية مماثلة

يتهم أصحاب السيارات الشركة ووكلاءها المعتمدين بالعلم المسبق بهذا الخلل والتكتم عليه، مشيرين إلى أن تمديدات الضمان المحدودة التي أعلنتها «هوندا» سابقًا لبعض الفئات لم تكن تغطي الإصلاح إلا بعد بدء تقشّر الطلاء فعليًا ووقوع الضرر.

ويأتي هذا التحرك القضائي بالتوازي مع إعادة إحياء دعوى سابقة في الولايات المتحدة عام 2026، وبعد تسوية قضائية مماثلة أبرمتها «هوندا كندا» في عام 2022 بقيمة قاربت 27 مليون دولار لتعويض الملاك المتضررين من تقشّر الطلاء الأبيض في مقاطعة كيبيك.