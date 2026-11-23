بمفرده، ودون حراسة، قضى جياني دي جينارو ليلته الأخيرة في مزرعته الهادئة قرب ماجليانو في توسكانا، وفي الصباح، كان الرجل الذي كان يوماً ما أقوى رجل في مواجهة كوزا نوسترا قد فارق الحياة، وسط تقارير تزعم انتحاره.

وفقا لتقرير صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أن رحيل رئيس الشرطة السابق ورئيس المخابرات الأسبق، عن 78 عاماً، لم يكن حدثاً عابراً، فقد جاء بعد أيام قليلة فقط من تفجر قضية ثقيلة ضده في صقلية، اتهم فيها بتعطيل التحقيق في واحدة من أكثر الجرائم دموية في تاريخ البلاد: اغتيال القاضي باولو بورسيلينو في باليرمو صيف 1992.

اتهام ينسف مسيرة كاملة

مدعو كالتانيسيتا طالبوا بوضع دي جينارو تحت الإقامة الجبرية، على خلفية الاشتباه في دوره في حرف مسار التحقيق في تفجير فيا داميلو، الذي قتل فيه بورسيلينو وخمسة من مرافقيه.

اتهام كهذا، لرجل تدرج حتى قمة جهاز الدولة الأمني، بدا للكثيرين في روما صادماً وغير مسبوق.

ورغم أن قاضي التحقيق التمهيدي رفض الطلب لضعف الأدلة، وكشف بذلك للمرة الأولى تفاصيل الملف، فإن الضرر المعنوي كان قد وقع. وقد حُدد الأول من ديسمبر موعداً لجلسة الاستئناف التي لم يحضرها دي جينارو.

ردود فعل متباينة في روما

قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إنها "مصدومة بعمق". الرئيس سيرجيو ماتاريلا اتصل بشقيق الراحل، رئيس الشرطة المالية، معزياً.

أما نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني فحمّل ما وصفه بـ"المطاردة القضائية - الإعلامية" مسؤولية ما جرى.

ومن جهة عائلة الضحية، قال مانفريدي بورسيلينو، نجل القاضي المغتال، كلمات مؤلمة: "ربما رحل معه جزء آخر من الحقيقة".

من مطارد المافيا إلى متهم

لقب "القرش" لم يأت من فراغ، في الثمانينيات والتسعينيات، في ذروة حرب كوزا نوسترا الدموية ضد الدولة، كان دي جينارو في الصف الأول، معروفاً بصرامته وبروده في مواجهة العصابات.

لكن وفاته أعادت إلى الواجهة سؤالاً لم يُغلق منذ ثلاثة عقود: هل خانت أجهزة داخل الدولة نفسها المعركة ضد المافيا؟

فاغتيال جيوفاني فالكوني، صديق دي جينارو المقرب، في مايو 1992 بتفجير على الطريق السريع قرب باليرمو، أودى بحياته وزوجته وثلاثة من حراسه. وبعد 57 يوماً فقط، قُتل بورسيلينو بالطريقة نفسها أمام منزل والدته.

الاغتيالان فجرا غضباً شعبياً غير مسبوق، وقادا إلى أكبر حملة أمنية ضد المافيا، انتهت باعتقال سالفاتوري رينا، "زعيم الزعماء"، في يناير 1993.

لغز المذكرة الحمراء

غير أن ملف بورسيلينو ظل ملغماً بالشكوك. مشتبه بهم أُدينوا ثم ثبتت براءتهم، واعترافات قيل إنها انتُزعت تحت الضغط، وأدلة اختفت، وفي مقدمتها "المذكرة الحمراء" لبورسيلينو التي يُعتقد أنها تضمنت ملاحظاته الأخيرة.

ومنذ 2023 على الأقل، بدأ مدعو كالتانيسيتا، وفق تقارير صحفية، في تضييق الخناق عبر التنصت ومصادرة ملفات وأقراص صلبة تخص دي جينارو، محاولين ربطه بدائرة مسؤولين سابقين، بينهم أرنالدو لا باربيرا، الرئيس الراحل لفرقة باليرمو الطائرة، المتهم بتخريب التحقيق الأصلي.

أيام أخيرة ثقيلة

مقربون من دي جينارو يقولون إنه كان منهاراً. محاميه فرانشيسكو بيرتوروتا روى لصحيفة "لا ريبوبليكا" أنه كان "مصدوماً للغاية ومضطرباً" أمام اتهامات وصفها بـ"الظالمة والتشهيرية".

صاحب مطعم محلي التقاه في أيامه الأخيرة قال لمحطة Tgcom24 إنه بدا "شخصاً مختلفاً، متألماً ومرهقاً للغاية".

وفي صباح الجمعة، بعدما عجز أقاربه عن الوصول إليه، عُثر عليه ميتاً. وكالة "أنسا" ذكرت أن المحققين وجدوا رسائل وداع موجهة لأفراد عائلته ووثائق أخرى.

محاميه الآخر فرانكو كوبي قال إنه أمضى معه صباح الجمعة كاملاً في مناقشة القضية، واتفقا على اللقاء في اليوم التالي، مضيفاً: "أراد أن يدافع عن نفسه، لكنه لم يحتمل تهمة تنسف كل ما فعله في حياته".

مافيا جديدة.. بلا دماء

المفارقة أن المافيا التي حاربها دي جينارو لم تعد كما كانت. فبعد ذروة العنف في التسعينيات، تحولت كوزا نوسترا إلى نموذج أكثر خفوتاً، أقل دماءً وأكثر تغلغلاً، يعتمد على تجارة المخدرات للتوغل بهدوء في المصارف والمال والأعمال.

أما اليوم، فكل الأنظار تتجه إلى كالتانيسيتا، المدينة الصقلية الصغيرة التي لا يتجاوز سكانها 60 ألف نسمة، حيث يواصل المدعون عملهم في صمت.

وحين سألتهم "كورييري ديلا سيرا" عن التعليق، كان ردهم مقتضباً: "ليس هذا وقت التصريحات".