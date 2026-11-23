استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.

وقال الرئيس السيسي، إن توافقنا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية، للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى، وأكدنا رفضنا القاطع لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتابع انه شددت على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هى مسئولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.. دون غيرها.

وأكمل أن قد تطرقت المباحثات أيضاً إلى ملف الأمن المائى، لا سيما مع كون بلدينا دولتى مصب، وشددنا على أهمية تعزيز التنسيق وأطر التعاون فى مواجهة تحديات ندرة المياه والتصحر، وأكدنا كذلك ضرورة الالتزام بالقانون الدولى، فيما يتعلق بالمجارى المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، والالتزام بالتعاون من خلال الإخطار المسبق، والتشاور والتوافق لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

