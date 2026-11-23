أصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادث دهس مروع، بعدما فقد طالب السيطرة على سيارة كان يقودها، واصطدم بعدد من الأشخاص أثناء توقفهم أعلى الرصيف بشارع التسعين في القاهرة الجديدة.

تفاصيل حادث دهس 6 أشخاص بشارع التسعين

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود عدد من المصابين بشارع التسعين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع المصابين.

وبالفحص، تبين أن السيارة المتسببة في الحادث من طراز BMW، وكان يقودها طالب، حيث اختلت عجلة القيادة من يده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بـ6 أشخاص تصادف توقفهم أعلى الرصيف.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.