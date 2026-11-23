أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن بيراميدز يجب أن يحسب حسابًا للأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مشددًا على قيمة النادي الأحمر وقدرته على خوض المباريات الكبرى وتحقيق الفوز.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز هو الفريق الذي يجب أن يحسب حسابًا للأهلي، في ظل تاريخ الأحمر وخبراته الكبيرة في المنافسات، وقدرته على التعامل مع المواجهات الصعبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع الفريقين في صراع المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.