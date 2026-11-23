أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن مواجهة الأهلي وبيراميدز لا تُحسم فقط بالإمكانات الفنية، ولكن أيضًا بقدرة كل فريق على التعامل مع الضغوط، في ظل أهمية المباراة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح فتحي سند أن بيراميدز يدخل المواجهة متصدرًا للدوري، وأن الفوز يمنحه فرصة الاقتراب بشكل كبير من حسم اللقب، مشيرًا إلى أن الثقة التي يعيشها الفريق قد تمثل سلاحًا إضافيًا، خاصة مع تعرضه لضغوط أقل مقارنة بالأهلي.

وأضاف أن الأهلي يخوض اللقاء تحت ضغط أكبر، في ظل حاجته لتحقيق الفوز لمواصلة تقليص الفارق مع منافسه، وهو ما يجعل الحالة النفسية للاعبين والتعامل مع مجريات المباراة من العوامل المؤثرة في تحديد النتيجة.

وأشار إلى أن حسين عموتة أمام اختبار حقيقي، يتمثل في كيفية إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب بيراميدز، وزيادة الفاعلية الهجومية، إلى جانب التعامل مع مختلف سيناريوهات المباراة، سواء في حالة التقدم أو التأخر في النتيجة.

وشدد فتحي سند على أن التقدم المبكر قد يمنح الأهلي دفعة قوية من الثقة ويحسن الحالة النفسية للاعبين، بينما استقبال هدف قد يزيد الضغوط ويعقد حسابات الفريق خلال اللقاء.

أكد أن عموتة يتحمل مسئولية كبيرة في هذه المواجهة، التي لا تمثل مجرد مباراة لحصد ثلاث نقاط، بل اختبارًا لقدرة الأهلي على استعادة لقب الدوري وتضييق الفارق مع بيراميدز، الذي يملك فرصة ذهبية لتحقيق لقب طال انتظاره.