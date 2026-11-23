أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، تنفيذ 647 عملية استهداف طالت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتحصيناتها وتحركاتها، ضمن عملية "فجر اليمن" المستمرة.

خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا

وأكدت القوات المسلحة تحييد 122 من قيادات ميليشيا الحوثي وعناصرها، وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية خلال العمليات الأخيرة.

هجوم حوثي على مدنيين في تعز

وأشارت القوات المسلحة إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً على قرية كحلان في منطقة الأقروض في تعز، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين، فيما أصيبت امرأة برصاص قناص للميليشيا في المنطقة ذاتها.

وشددت القوات المسلحة على أنها ماضية في عملية "فجر اليمن" حتى تحقيق أهدافها كاملة، ومنها كسر الحصار عن تعز وحماية أهلها.

عمليات إغارة في مأرب

وفي السياق ذاته، أفادت قناة الحدث بأن القوات اليمنية نفذت عمليات إغارة متفرقة على مواقع لميليشيا الحوثي في محيط معسكر ماس وسائلة حلحلان.

وأضافت أن القوات اليمنية شنت أكثر من 50 غارة استهدفت آليات عسكرية لميليشيا الحوثي في رغوان خلال أسبوعين.

فشل حوثي في الوصول إلى صافر

وأشارت القناة إلى أن ميليشيا الحوثي فشلت في الوصول إلى حقول صافر بمأرب رغم محاولاتها المتكررة للتقدم نحوها منذ 2015.

معارك متقطعة وغارات مكثفة

وتشهد جبهات تعز ولحج معارك متقطعة بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي، وسط غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية وتجمعات قيادات الحوثي وتعزيزاته العسكرية.