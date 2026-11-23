أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات المصرية العراقية الممتدة والاهتمام بدفع الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، مجددًا التأكيد على دعم مصر الثابت لسيادة ووحدة واستقرار العراق الشقيق والحفاظ على مكتسباته التى حققها على مدار السنوت الماضية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، وذلك في أعقاب المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي.

ورحب الرئيس السيسي، في بداية كلمته، برئيس مجلس الوزراء العراقي في أول زيارة رسمية له إلى بلده الثاني مصر، مهنئًا إياه بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء العراقي، مؤكدًا سيادته عمق العلاقات المصرية - العراقية الممتدة، والاهتمام بدفع الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس اعتزازه باستضافة مصر لاجتماع "الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة" برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، والتي تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين تطورًا متناميًا، مشيدًا بدورية انعقاد هذه اللجنة، بالتناوب بين مصر والعراق؛ بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

وأضاف أنه أجرى اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مباحثات بناءة تناولت مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد عكست المباحثات العزم على ترجمة ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى خطوات ملموسة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والرخاء والتنمية.

واتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي أيضًا على تعزيز آليات التشاور السياسى خاصة فى ظل التحديات المتشابكة التى تواجه المنطقة.. كما تناولت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد مقاربات تقود إلى التخفيف من حدة الأزمات، وخفض التصعيد بالمنطقة.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية.. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على دعم مصر الثابت لسيادة ووحدة واستقرار العراق الشقيق، والحفاظ على مكتسباته التى حققها على مدار السنوت الماضية.

وتناول الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي تطورات القضية الفلسطينية، وأكد سيادته أهمية احترام وقف إطلاق النار، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس "ترامب" للسلام بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافى المبكر، وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات فى القطاع.

وشدد الرئيس على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل إتمام الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطينى الشقيق من ممارسة حقه فى تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي "تطرقت مباحثاتنا كذلك إلى الشأن اليمني، حيث أكدنا أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية، التى تستهدف استئناف مسار التسوية السياسية الشاملة والمستدامة للأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره".

وتابع "توافقنا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية، للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، وفقا لمبادئ القانون الدولى.. وأكدنا رفضنا القاطع لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين"، مشددًا سيادته على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هى مسئولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.. دون غيرها.

وأوضح الرئيس السيسي "تطرقت مباحثاتنا أيضًا إلى ملف الأمن المائي لاسيما مع كون بلدينا دولتي مصب، وشددنا على أهمية تعزيز التنسيق وأطر التعاون فى مواجهة تحديات ندرة المياه والتصحر.. وأكدنا كذلك ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، فيما يتعلق بالمجارى المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، والالتزام بالتعاون من خلال الإخطار المسبق، والتشاور والتوافق لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف".

وقال الرئيس، في ختام كلمته، "أجدد ترحيبى بكم في مصر، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا؛ بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين وأمتنا العربية، وأتمنى للعراق الشقيق دوام الخير والازدهار".