في قصة إنسانية تجسد معاني الصبر والكفاح والإرادة، تحولت رحلة السيدة «أم أحمد»، البالغة من العمر 43 عامًا، والمقيمة بقرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، من معاناة قاسية عقب وفاة زوجها إلى قصة نجاح ملهمة، استطاعت خلالها أن تعيد بناء حياتها وتوفر مستقبلًا أفضل لأبنائها الثلاثة، بفضل مشروع رأس ماشية.

تفاصيل مبادرة

بدأت رحلة كفاح «أم أحمد» منذ أربعة عشر عامًا، عندما رحل زوجها وتركها أرملة تعول ثلاثة أطفال في أعمار صغيرة، حيث كان عمر نجلها أحمد 9 سنوات، وابنتها شيماء 8 سنوات، بينما لم تكن ابنتها الصغرى فاطمة قد تجاوزت العامين.

وجدت السيدة نفسها أمام مسؤولية كبيرة، في ظل غياب أي مصدر ثابت للدخل، خاصة أن زوجها الراحل كان يعمل باليومية، ولم يترك للأسرة أي مورد رزق أو ممتلكات تعينها على مواجهة أعباء الحياة، لتبدأ رحلة شاقة من أجل تربية أبنائها الثلاثة والحفاظ على مستقبلهم.

وفي ظل هذه الظروف.

دعم الأسرة الأكثر احتياجا



كما تدخلت جمعية الأورمان لتقديم الدعم والمساندة للأسرة، من خلال توفير رأس ماشية للسيدة، إلى جانب مبلغ شهري للمساعدة في تكاليف التربية والتغذية، فضلًا عن المتابعة الدورية من الجمعية والطب البيطري، بما يضمن الحفاظ على المشروع واستمراره وتحقيق أقصى استفادة منه.

ومع مرور أشهر قليلة، بدأت ملامح التغيير تظهر في حياة الأسرة، حيث استطاعت «أم أحمد» الاستفادة من منتجات الألبان وبيعها، لتوفر لنفسها مصدر دخل يساعدها على تلبية احتياجات أبنائها، ولم تكتفِ بذلك، بل واصلت العمل والاجتهاد حتى تحول المشروع الصغير إلى نقطة انطلاق نحو حياة أكثر استقرارًا وكرامة.

رفع كفاءة الخدمات

وبفضل إصرارها ومثابرتها، تمكنت السيدة من إعادة بناء منزلها بالخرسانة المسلحة، كما نجحت في تعليم أبنائها حتى أصبح لكل منهم طريقه نحو المستقبل.

فقد تخرج نجلها أحمد في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر منذ أربعة أعوام، وتزوج ويعمل حاليًا بإحدى الشركات الكبرى، كما حصلت ابنتها شيماء على ليسانس الدراسات الإسلامية، وتزوجت منذ ثلاث سنوات، فيما تواصل ابنتها الصغرى فاطمة مسيرتها التعليمية، حيث تدرس بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية.

وهكذا لم تكن رأس الماشية مجرد مشروع صغير، بل كانت بداية جديدة أعادت الأمل إلى قلب أم تحملت مسؤولية أسرتها وحدها، ووسيلة حقيقية مكنتها من تحويل المحنة إلى منحة، والمعاناة إلى قصة نجاح، لتثبت أن توفير مصدر دخل مستدام للأسر الأولى بالرعاية لا يقتصر أثره على تلبية الاحتياجات اليومية، بل يمتد ليصنع مستقبلًا أفضل للأبناء ويمنح الأسرة فرصة لحياة كريمة.

الام الرائدة



وتظل قصة «أم أحمد» نموذجًا إنسانيًا ملهمًا لأهمية مشروعات التمكين الاقتصادي، التي لا تكتفي بتقديم المساعدة، بل تفتح أبواب العمل والإنتاج أمام الأسر الأكثر احتياجًا، وتمنحها القدرة على الاعتماد على الذات ومواصلة رحلة الكفاح.