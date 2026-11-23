تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بزيادة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما حدّ من مخاوف المستثمرين بشأن اضطراب تدفقات الخام نتيجة استمرار الهجمات على سفن الشحن والمنشآت النفطية في المنطقة، رغم تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.62 دولار، بما يعادل 1.75%، لتسجل 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.24 دولار، أو 1.49%، لتصل إلى 82.17 دولار للبرميل.

وأضافت الوكالة أن خام برنت أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 4%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط تراجعًا بنسبة 5%، لتواصل أسعار النفط خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط عوامل مرتبطة بزيادة المعروض وتراجع المخاوف بشأن توافر الإمدادات.

التوترات العسكرية تواصل دعم أسعار النفط

ورغم الضغوط الناتجة عن زيادة الإمدادات، لا تزال التطورات العسكرية في الشرق الأوسط تشكل عامل دعم لأسعار النفط، في ظل استمرار الاشتباكات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والمخاوف من اتساع نطاق الهجمات لتشمل طرق إمداد الطاقة والمنشآت النفطية الحيوية.

وفي هذا السياق، أشارت رويترز إلى إعلان الفصائل اليمنية المتحالفة مع إيران، أمس الأحد، استهداف مصفاة نفط سعودية، بالتزامن مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية رصد هجمات متعددة استهدفت سفنًا في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز خلال الأيام الأولى من الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن تاماس فارجا، المحلل لدى شركة «بي.في.إم»، قوله إن أسعار النفط سجلت خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، نتيجة الضغوط القادمة بشكل أساسي من جانب المعروض، محذرًا في الوقت نفسه من التسرع في استنتاج أن إمدادات النفط ستظل متاحة دون انقطاع وبكميات كبيرة، في ظل التداعيات المحتملة للهجمات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وفي تطور آخر، أعلنت البحرين أن هجومًا إيرانيًا استهدف منشأة صناعية مدنية يوم السبت، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية داخل المملكة، التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، وهو ما يعكس استمرار المخاطر الأمنية المحيطة بإمدادات الطاقة في المنطقة.

استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة الليبي

وعلى صعيد الإمدادات، كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لوكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة واستئناف ضخ الخام، موضحًا أن النفط بدأ يتدفق إلى صهاريج التخزين في مرافق شركة أكاكوس بمنطقة الزاوية.

ويمثل استئناف تدفق النفط من الحقل تطورًا مهمًا على صعيد الإمدادات الليبية، إذ يسهم في تعزيز كميات الخام المتاحة في الأسواق، بالتزامن مع الضغوط التي تشهدها أسعار النفط نتيجة توازنات العرض والطلب والتطورات الجيوسياسية.

اجتماعات أوبك+ المقبلة تحدد ملامح سياسة الإنتاج

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى اجتماعات وزراء تحالف «أوبك+» المقرر عقدها في 29 نوفمبر الجاري، لمناقشة سياسة الإنتاج خلال عام 2027، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والتحديات المرتبطة بمستويات المعروض والطلب.

ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إلى جانب منتجين من خارج المنظمة، من بينهم روسيا، وتكتسب اجتماعاته أهمية خاصة في تحديد مستويات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في توازن سوق النفط العالمية.

وعلى صعيد آخر، أشارت رويترز إلى تعثر المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب31» المنعقد في تركيا، بعد فشل الدول المشاركة في التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج بيان يدعو إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في النص النهائي للمؤتمر.

وذكرت الوكالة أن السعودية وعددًا من الدول الكبرى المنتجة للنفط تمسكت باستمرار دور الوقود الأحفوري في الاقتصاد العالمي خلال المستقبل المنظور، وضغطت لاستبعاد أي إشارة إليه من النص النهائي، في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن مستقبل مصادر الطاقة التقليدية والتحول نحو الطاقة النظيفة.