أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن استهداف الوزارة مضاعفة الحيز المالي تدريجيًا ليصل إلى ٤٫٨ تريليون جنيه بحلول العام المالي ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠ دون أعباء جديدة، بما يتيح زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، خاصة مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

أوضح الوزير في تصريحات له اليوم، أنه سيتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين وخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعزز قدرة الموازنة العامة على الاستجابة لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

تطوير برامج الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الجهات المعنية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

أكد أن مساندة وزارة المالية لجهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها بمسارات التنمية والتمكين الاقتصادى