شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، بالعاصمة الجديدة، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار “الحماية الاجتماعية في عالم متغير”.

وعقب انتهاء الجلسة ألقى عيسى الكلمة الرئيسية في الجلسة الأولى للمنتدى، التي جاءت تحت عنوان "التمويل المستدام والحوكمة الفعالة لنظم الحماية الاجتماعية".

وشارك الجلسة الأولى للمنتدى، الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بلبنان، وماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية بدولة سنغافورة، وإدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستهل نائب رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن الرعاية الكريمة للرئيس لهذا المنتدى تجسّد إرادة سياسية راسخة تضع بناء الإنسان في صدارة أولويات الدولة، وتعتبر الحماية الاجتماعية حقًا أصيلًا للمواطن واستثمارًا في استقرار المجتمعات ومستقبلها.

وتحدث الدكتور حسين عيسى، خلال كلمته، عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما تتضمنه من أزمات اقتصادية متلاحقة، وتقلبات في سلاسل الإمداد والأسواق المالية، وضغوطًا تضخمية وتحديات مناخية، إلى جانب تغيرات ديموغرافية وتكنولوجية تعيد تشكيل سوق العمل، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى نظم حماية اجتماعية قادرة على الصمود، سريعة الاستجابة، وعادلة في الوصول إلى مستحقيها، مشددا في هذا الصدد على أن الحماية الاجتماعية من أهم أدوات الاستقرار الاقتصادي؛ باعتبارها تحفظ كرامة الأسر، وتدعم الطلب الكلي، وتحمي رأس المال البشري، وتعزز التماسك المجتمعي، وتمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الجلسة تتناول محورين مترابطين لا يستقيم أحدهما دون الآخر، فمهما توافرت الموارد لن تحقق أثرها دون منظومة حوكمة تضمن الاستهداف الدقيق والشفافية والكفاءة والمساءلة، ومهما بلغت جودة التصميم المؤسسي لن يدوم دون تمويل مستدام يحميه من تقلبات الدورات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمحور التمويل المستدام، أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة المصرية التزمت بتوجيه موارد متنامية للإنفاق الاجتماعي رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وما فرضته من تحديات على المالية العامة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإصلاح الاقتصادي لا ينجح ما لم تصاحبه حماية للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، بما يعكس أولوية هذا الملف في السياسة المالية للدولة.

وفي السياق نفسه، أضاف نائب رئيس الوزراء أن استدامة التمويل تتطلب نهجًا متكاملًا يبدأ بتوسيع الحيز المالي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وترشيده، وتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة والتمويل المختلط، إلى جانب تعميق الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يدعم الأولويات الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ربط الإنفاق الاجتماعي بالنتائج والأثر.

بينما في محور الحوكمة الفعالة، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في بناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ترتكز على التحول الرقمي وقواعد البيانات الموحدة، ما مكّن من تحسين دقة الاستهداف، وتقليل الازدواجية، وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي ضوء ذلك، استعرض الدكتور حسين عيسى أبرز ما تحقق في هذا المسار في ضوء المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح ركيزة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة للملايين من المواطنين، فضلًا عن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتكامل البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ الشفافية والمساءلة، وبناء نظم متابعة وتقييم قائمة على الأدلة والبيانات، مشددا على أن المنتدى، وهو مبادرة مصرية، يعكس الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تزداد قيمتها حين تُتاح للحوار وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه لأن تتحول مناقشات هذه المنصة رفيعة المستوى إلى رؤى عملية وشراكات مستدامة، وأن يسهم المنتدى في تعزيز صوت دول الجنوب وتجاربها في صياغة النقاش الدولي حول الحماية الاجتماعية.

وفي ختام كلمته، توجّه الدكتور حسين عيسى بالشكر والتقدير إلى وزارة التضامن الاجتماعي على جهودها المتواصلة في مجال الحماية الاجتماعية، ولكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، وللوفود والمؤسسات الدولية المشاركة، مجددًا التأكيد أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة مسيرتها نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية وشمولًا واستدامة، وبالعمل مع شركائها لبناء عالم أكثر قدرة على الصمود.