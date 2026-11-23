أطلقت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي، الحلقة الخامسة من سلسلتها الوثائقية «عيون مصر»، عبر منصة «عارف» الرقمية، تحت عنوان «المصمم الأول»، والتي تسلط الضوء على بدايات فنون الرسم والتصميم لدى المصري القديم، وكيف وضع أجداده الأسس الأولى لهذه الفنون.

وتأخذ الحلقة المشاهدين في رحلة إلى تاريخ الفن المصري القديم، مستعرضة المراحل الأولى التي اتبعها الفنان في تنفيذ رسوماته، بداية من الخطوط الأولية بالحبر الأحمر، وصولًا إلى تحديد التفاصيل النهائية باللون الداكن، من خلال نماذج أثرية تضم رسومات لحيوانات ونباتات ومناظر متنوعة.

وتتناول الحلقة عددًا من الشواهد الأثرية، من بينها النقوش والرسومات الموجودة بمقبرة الوزير «نس با خسوتي» غير المكتملة بالدير البحري، ومقبرة «سننموت»، والتي تكشف عن دقة التخطيط والوعي البصري لدى الفنان المصري القديم.

وتستعرض الفيلم اعتماد المصريين القدماء على الأسس الهندسية في أعمالهم الفنية، من خلال استخدام «شبكة المربعات» لضبط النسب والمقاييس، إلى جانب إبراز نماذج لتصميم الحدائق وتوزيع البرك والأشجار، ورسم الحيوانات والرموز الحضارية.

وتسلط الحلقة الضوء على اسكتشات للملك «رمسيس الرابع»، تظهر دقة رسم ملامح الوجه والتاج الأزرق، فضلًا عن اهتمام الفنان بضبط النسب والتفاصيل الدقيقة، ومن بينها رسم حية الكوبرا على جبين الملك، بما يعكس التقدم الذي وصل إليه المصري القديم في فنون الرسم والتصميم.

وتضم هذه المجموعة الفنية نماذج محفوظة بمتحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد شاهدًا على القواعد الفنية والهندسية التي وضعها المصري القديم، وأسهمت في ترسيخ أسس التصميم والرسم عبر التاريخ.

تأتي هذه الحلقة ضمن جهود سلسلة «عارف» لتقديم التراث المصري للأجيال الحالية والمقبلة بأسلوب عصري مبسط، وإلقاء الضوء على جوانب جديدة من عبقرية الحضارة المصرية القديمة.

ويُعرض الفيلم عبر منصة «عارف» الرقمية وقناة مكتبة الإسكندرية على موقع يوتيوب، ويمكن مشاهدته من خلال الرابط:

https://youtu.be/ky9FkS0c72k?si=pG9sS1i_K3uiIugu