وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية.

الحكومة: إنشاء المجمع الصناعي يعزز قدرة مصر على تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية

واستعرض ممثل الحكومة فلسفة وأهداف مشروع القانون، موضحًا أنه يستهدف توفير التمويل اللازم للإسراع في إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، بما يدعم امتلاك مصر القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وبالاستعانة بأحدث المعايير التكنولوجية والطبية والخبرات العالمية.

تحويل 1.249 مليار جنيه من أرصدة صندوقي «تحيا مصر» وتكريم الشهداء

وينص مشروع القانون على أيلولة مبلغ 1.249 مليار جنيه من أرصدة كل من صندوق تحيا مصر، وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ 6.569 مليون دولار و80 سنتًا من أرصدة كل صندوق، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.

وتتم هذه الأيلولة لمرة واحدة، استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لعمل الصندوقين، على أن يتم توريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027.

مشروع القانون يستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المجمع يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 11 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة البيئة المحيطة بهم، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية يستهدف تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز استقلاليتهم من خلال توفير الأجهزة التعويضية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشروع القانون في 3 مواد لتنظيم تحويل المبالغ وتوريدها

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يتكون من مادتين موضوعيتين، بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تنظم المادة الأولى أيلولة المبالغ المحددة من أرصدة الصندوقين لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية.

فيما تلزم المادة الثانية الصندوقين بتوريد المبالغ المنصوص عليها قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027.

وتنص المادة الثالثة، وهي مادة النشر، على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.