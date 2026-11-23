وافق المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تدريس مادة العقيدة بالكليات الأزهرية التي لا تتضمن خططها الدراسية هذه المادة، مع إقرارها مادة إلزامية بالكليات والبرامج المستحدثة بجامعة الأزهر، وذلك استجابة لتوصية تقدم بها مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري.

وجاء القرار خلال جلسة المجلس الأعلى للأزهر المنعقدة يوم 9 نوفمبر 2026، في إطار الحرص على ترسيخ الهوية الأزهرية لدى جميع طلاب الجامعة، وتعزيز ارتباطهم بالمنهج العلمي والعقدي الذي يقوم عليه الأزهر الشريف.

وأعرب مركز الإمام الأشعري عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمجلس الأعلى للأزهر، لموافقتهم على هذه التوصية، التي تستهدف تعزيز حضور مادة العقيدة في الخطط الدراسية لمختلف الكليات الأزهرية.

توصية من مركز الإمام الأشعري بعد مراجعة الخطط الدراسية

وأوضح المركز أن القرار جاء استجابة لتوصية مجلس أمنائه خلال اجتماعه المنعقد في 21 أكتوبر 2026، بعدما تبين عدم إدراج مادة العقيدة ضمن الخطط الدراسية لبعض كليات جامعة الأزهر، ومن بينها كليتا اللغة العربية والإعلام، على خلاف بقية كليات الجامعة، بما فيها الكليات العلمية.

وأشار إلى أن التوصية تضمنت إقرار تدريس مادة العقيدة بالكليات التي لا تشملها خططها الدراسية، إلى جانب تعميم تدريسها على الكليات والبرامج المستحدثة بالجامعة، بما يضمن وجود هذه المادة ضمن المقررات الدراسية لجميع الطلاب.

ترسيخ الهوية الأزهرية

وأكد مركز الإمام الأشعري أن موافقة المجلس الأعلى للأزهر على التوصية تعكس الاهتمام بترسيخ الهوية الأزهرية لدى طلاب الجامعة بمختلف تخصصاتهم، وتعميق صلتهم بالمنهج العلمي والعقدي للأزهر الشريف.

وثمّن المركز هذه الخطوة العلمية والتربوية، معتبرًا أنها تسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري من الناحيتين العلمية والفكرية، وتحافظ على رسالة الأزهر العلمية والدعوية، فضلًا عن تعزيز دور العقيدة في تشكيل الوعي وترسيخ المنهج الأزهري لدى الأجيال الجديدة.