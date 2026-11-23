أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن تدشين منصة «حصين – المرجع الإفتائي الدولي» يمثل توجهًا مهمًا لدار الإفتاء المصرية نحو الاستفادة من التطور التكنولوجي في مواجهة انتشار الفتاوى غير المنضبطة والمعلومات الدينية المغلوطة عبر الإنترنت، والعمل على توفير محتوى إفتائي موثوق يستند إلى التراث الفقهي الأصيل ويواكب أدوات العصر الرقمي.

وأوضح مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية، أن المنصة تستهدف التصدي لحالة الاضطراب التي يشهدها الفضاء الإلكتروني في تداول المعلومات والأحكام الدينية، من خلال تقديم خطاب إفتائي منضبط يجمع بين عمق المعرفة الشرعية والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن وصول الفتوى الصحيحة إلى الجمهور وفق منهج علمي وسطي.

«حصين».. رسالة لحماية الوعي الديني والفكري

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن اختيار اسم «حصين» جاء معبرًا عن الغاية الأساسية للمشروع، إذ يعكس فكرة إنشاء حصن معرفي يحافظ على الوعي الديني والفكري للمسلمين، ويوفر لهم إجابات دينية موثوقة تقوم على العلم الراسخ والمنهج الوسطي، في مواجهة ما قد يتعرضون له من أفكار ومعلومات مغلوطة عبر المنصات الإلكترونية.

«تراث من سبقوا.. وحصن من لحقوا»

وأضاف أن شعار المنصة «تراث من سبقوا.. وحصن من لحقوا» يعبر عن الرؤية التي انطلقت منها، والقائمة على الجمع بين أصالة التراث الفقهي والإفتائي وما تتيحه التكنولوجيا المعاصرة من إمكانات، بما يساعد على صون الأجيال الحالية والقادمة من الانحراف في فهم الفتوى أو استخدامها بعيدًا عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأسيس مرجعية معرفية وإفتائية موثوقة قادرة على التعامل مع التحديات الناتجة عن الانتشار الكبير للمعلومات غير المنضبطة، لا سيما مع تزايد اعتماد قطاعات واسعة من الجمهور على المنصات الرقمية للحصول على إجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم الدينية.

وشدد مفتي الجمهورية على أن منصة «حصين» تمثل خطوة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الدين ونشر الوعي الديني الصحيح، إلى جانب إتاحة المعرفة الإفتائية الموثقة للمسلمين في مختلف دول العالم، بما يعزز الوصول إلى الفتوى المنضبطة ويحمي الجمهور من التضليل الديني.



