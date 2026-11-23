تتجه الأنظار خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الإثنين، إلى صراع خاص على الجبهة اليمنى، يجمع بين محمد هاني، ظهير الفريق الأحمر، والمغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق السماوي، في القمة المرتقبة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المواجهة الثنائية أهمية كبيرة في حسابات الفريقين، باعتبار أن محمد هاني ومحمد الشيبي من أبرز العناصر المؤثرة في تشكيل فريقيهما، بفضل أدوارهما المتعددة التي تجمع بين المهام الدفاعية والمساندة الهجومية، من خلال الانطلاقات السريعة على الأطراف، إلى جانب الدخول إلى عمق الملعب والمساهمة في صناعة الفرص.

ورغم الأفضلية التي حققها محمد الشيبي على مستوى الأداء والأرقام خلال المواسم الماضية، فإن إحصائيات الموسم الحالي تكشف عن تقارب واضح بين اللاعبين، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها كل منهما مع فريقه.

محمد هاني والشيبي.. أرقام متقاربة قبل قمة الأهلي وبيراميدز

ويقدم محمد هاني، البالغ من العمر 30 عامًا، مستويات مميزة مع الأهلي خلال الموسم الجاري، بعدما شارك في 8 مباريات، ونجح في تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف لزملائه، كما ترك بصمته التهديفية خلال مواجهة الزمالك.

ولم تتوقف مساهمات ظهير الأهلي عند مشاركاته مع الفريق الأحمر، إذ نجح أيضًا في تسجيل هدف وصناعة آخر بقميص منتخب مصر، ليؤكد تطوره على المستوى الهجومي وقدرته على تقديم الإضافة في الثلث الأخير من الملعب.

على الجانب الآخر، يواصل المغربي محمد الشيبي، صاحب الـ33 عامًا، تقديم أدواره المؤثرة مع بيراميدز، بعدما شارك في 12 مباراة خلال الموسم الحالي، ونجح في صناعة 3 أهداف ببطولة الدوري المصري.

وجاءت أبرز مساهمات الشيبي التهديفية خلال مواجهة غزل المحلة، التي قدم خلالها تمريرتين حاسمتين، قبل أن يضيف تمريرة أخرى في مباراة المصري البورسعيدي، ليؤكد أهميته في المنظومة الهجومية للفريق السماوي.

من يحسم الصراع على الجبهة اليمنى؟

وتضع مواجهة الأهلي وبيراميدز محمد هاني ومحمد الشيبي أمام اختبار جديد، في ظل امتلاك كل منهما قدرات هجومية ودفاعية تمنح فريقه حلولًا إضافية خلال المباراة.

ويعول الأهلي على انطلاقات محمد هاني وسرعته في التقدم ومساندة زملائه هجوميًا، بينما يراهن بيراميدز على خبرات محمد الشيبي وقدرته على صناعة الفرص وإرسال الكرات العرضية المؤثرة.

ومع تقارب الأرقام وتعدد الأدوار، قد يتحول الصراع بين الظهيرين إلى إحدى أبرز المعارك التكتيكية في قمة استاد القاهرة، التي يسعى خلالها كل لاعب لإثبات تفوقه والمساهمة في قيادة فريقه نحو حصد النقاط الثلاث.