أكد إريك جارسيا، مدافع برشلونة، أن الفوز المثير على فياريال بنتيجة 3-2 في الدوري الإسباني يمثل أهمية كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الثاني هو المستوى الذي يسعون للحفاظ عليه في المباريات المقبلة.

وقال جارسيا، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن المباراة شهدت الكثير من التقلبات، موضحًا أن برشلونة لم يظهر بالشكل المطلوب في البداية، لكنه لم يستسلم رغم التأخر بهدفين، وواصل الضغط بحثًا عن العودة، قبل أن يفرض سيطرته بصورة كاملة في الشوط الثاني.

وأضاف أن فياريال يمتلك فريقًا قويًا ومدربًا مميزًا، مؤكدًا أن منافسه استغل الفرصتين اللتين أتيحتا له في بداية اللقاء وسجل منهما هدفين، لكن برشلونة نجح بعد ذلك في استعادة توازنه وفرض أسلوبه، دون أن يسمح للمنافس بتهديد مرماه بصورة مؤثرة.

وتحدث مدافع الفريق الكتالوني عن تعليمات الألماني هانز فليك للاعبين بين الشوطين، عندما كان برشلونة متأخرًا بهدفين دون رد، موضحًا أن المدرب طالبهم بالالتزام بمراكزهم وأدوارهم داخل الملعب، مع الثقة في قدرتهم على العودة، خاصة أن تسجيل الهدف الأول كان كفيلًا بتغيير مجريات اللقاء.

وأشار جارسيا إلى أن تسجيل الهدف الأول ثم إضافة الثاني بعده بفترة قصيرة، إلى جانب الدعم الجماهيري في ملعب كامب نو، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ساعدتهم على استكمال العودة وحسم المواجهة لصالحهم.

وعن أهمية الانتصار بعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، شدد اللاعب على أن حصد النقاط الثلاث أمام فياريال كان ضروريًا، لا سيما أن المباراة جاءت عقب فترة التوقف الدولي، وفي ظل ظروف صعبة بسبب الرياح، مؤكدًا أن الفريق لا يمكنه التعامل مع أي مواجهة باعتبارها مضمونة، بل عليه القتال منذ الدقيقة الأولى.

وعلى المستوى الشخصي، أعرب إريك جارسيا عن سعادته بالعودة إلى المشاركة مع برشلونة، معربًا عن أمله في استعادة نسق المباريات والمساهمة بأفضل صورة ممكنة في تحقيق أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدافع برشلونة حديثه بالتأكيد على أهمية المواجهة المقبلة أمام ساباه الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا، موضحًا أن الفريق لا يزال أمامه مشوار طويل، لكنه يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصه في التقدم نحو المراكز الثمانية الأولى.