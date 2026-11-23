تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في لقاء تتجاوز أهميته حدود المنافسة على النقاط الثلاث، نظرًا لتأثيره المباشر على شكل صدارة جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المباراة متربعًا على قمة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني منذ انطلاق المسابقة، ليقدم بداية مثالية وضعته في مقدمة المنافسين على اللقب.

في المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم، لكنه يجد نفسه مطالبًا بتحقيق الفوز في مواجهة اليوم لتقليص الفارق مع المتصدر.

وتزداد سخونة المواجهة في ظل تقارب نتائج فرق المقدمة، حيث لا يفصل الزمالك صاحب المركز الثالث عن الأهلي سوى نقطة واحدة، بينما يواصل سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري المنافسة على المراكز الأولى.

ترتيب الأهلي وبيراميدز وأبرز فرق المقدمة

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بعدما سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط خلال أول 8 جولات.

أما الأهلي، فيمتلك 20 نقطة في المركز الثاني، وسجل لاعبوه 15 هدفًا مقابل استقبال 6 أهداف، ليبقى الفريق الوحيد القادر على تقليص الفارق مع المتصدر في المواجهة المباشرة بينهما.

وجاء ترتيب المراكز الخمسة الأولى قبل القمة كالتالي:

1. بيراميدز – 24 نقطة.

2. الأهلي – 20 نقطة.

3. الزمالك – 19 نقطة.

4. سيراميكا كليوباترا – 18 نقطة.

5. الاتحاد السكندري – 14 نقطة.

ماذا يحدث في ترتيب الدوري حال فوز الأهلي؟

يمثل الفوز السيناريو الأهم بالنسبة للأهلي، إذ سيرفع رصيده إلى 23 نقطة، مقابل توقف رصيد بيراميدز عند 24 نقطة، ليصبح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط.

ومن شأن هذه النتيجة أن تعيد الأهلي بقوة إلى سباق الصدارة، وتمنحه فرصة جديدة لملاحقة بيراميدز خلال الجولات المقبلة، بعدما كان الفارق بينهما 4 نقاط قبل انطلاق المواجهة.

سيناريو فوز بيراميدز على الأهلي

على الجانب الآخر، سيكون انتصار بيراميدز بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز موقعه في صدارة الدوري، حيث سيصل رصيده إلى 27 نقطة، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة.

وبهذه النتيجة، يتسع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط، ويواصل بيراميدز انطلاقته المثالية بتحقيق 9 انتصارات متتالية، ليضع منافسه المباشر أمام مهمة أكثر صعوبة في سباق المنافسة على اللقب.

التعادل يبقي الصدارة في قبضة بيراميدز

أما إذا انتهت المواجهة بالتعادل، فسيحصل كل فريق على نقطة واحدة، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 25 نقطة، مقابل 21 نقطة للأهلي.

وبذلك يحافظ الفريق السماوي على فارق النقاط الأربع مع الأهلي، ويضمن استمرار تصدره لجدول الترتيب، بينما يفشل الفريق الأحمر في استغلال المواجهة المباشرة لتقليص الفارق، لتظل الأفضلية في صراع القمة لصالح بيراميدز.