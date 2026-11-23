حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من تصاعد حملات التضليل المعادية للمسلمين في الأرجنتين منذ أواخر عام 2025، والتي تروج مزاعم مضللة بشأن حدوث «غزو إسلامي» للبلاد، وتربط المسلمين بالجرائم والأعمال الإرهابية، في محاولة لتأجيج مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا.

وأوضح المرصد أن منصة «تشيكيادو» الأرجنتينية المتخصصة في التحقق من المعلومات كشفت عن انتشار روايات معادية للمسلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة حسابات واسعة الانتشار، تعتمد على تداول مقاطع مصورة ومعلومات مضللة يجري إخراجها من سياقها الأصلي، بهدف تصوير الشعائر الإسلامية باعتبارها تهديدًا للهوية الوطنية الأرجنتينية.

ومن أبرز الأمثلة التي رصدتها المنصة تداول مقطع مصور لرجل مسلم يؤدي الصلاة في حديقة بمدينة «روساريو»، مصحوبًا بعبارة: «بدأ الغزو الإسلامي، لقد أصبحوا في جميع أنحاء البلاد»، بما يحول ممارسة شعيرة دينية طبيعية إلى مادة للتحريض وبث المخاوف من المسلمين.

27 ألف إشارة تكشف اتساع حملات التضليل

وأشار المرصد إلى أن تحليل المنشورات المتداولة على منصة «إكس» خلال الفترة من الأول من يناير حتى 15 نوفمبر 2026، أظهر تسجيل نحو 27 ألف إشارة مرتبطة بالموضوع، نشرتها قرابة 10 آلاف حساب، مع رصد أربع موجات رئيسية لتصاعد النقاش.

وارتبطت أبرز موجات التفاعل ببطولة كأس العالم 2026، والجدل حول الهوية الأرجنتينية، إلى جانب تصريحات مسيئة للمسلمين، وهو ما يكشف عن استغلال الأحداث العامة والقضايا المرتبطة بالهوية الوطنية لترويج روايات مضللة وتوسيع نطاق الخطاب المعادي للمسلمين.

وأشار المرصد إلى أن هذه الحملات تعتمد على توظيف الصور والمقاطع المصورة خارج سياقاتها، وإعادة تقديمها بطريقة تثير الشكوك والمخاوف تجاه المسلمين، وتربط وجودهم في المجتمع بتهديدات أمنية أو ديموغرافية، دون الاستناد إلى أدلة واقعية تدعم تلك الادعاءات.

بيانات تكشف زيف مزاعم «الغزو الإسلامي»

وفي مواجهة هذه المزاعم، استندت منصة «تشيكيادو» إلى تقرير «مقياس الأديان والمعتقدات» الصادر عن جامعة بوينس آيرس، والذي أشار إلى أن المسلمين لا يمثلون سوى 0.3% من إجمالي السكان الذين شملهم الاستطلاع.

ونقلت المنصة عن مايرا فالكارثيل، الباحثة في الأنثروبولوجيا بجامعة بوينس آيرس، أن التقديرات المتاحة لأعداد المسلمين في الأرجنتين تتراوح بين 200 ألف ومليون مسلم.

من جانبه، أكد المركز الإسلامي للجمهورية الأرجنتينية عدم وجود بيانات رسمية أو مؤشرات واقعية تدعم مزاعم حدوث غزو إسلامي للبلاد، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأرجنتينية من أصول مسلمة خلال السنوات الـ13 الماضية بلغ 3273 شخصًا فقط.

وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على خطورة توظيف المعلومات المضللة والمقاطع المصورة خارج سياقاتها في تأجيج الإسلاموفوبيا، وترسيخ الصور النمطية السلبية عن المسلمين، وتصويرهم باعتبارهم تهديدًا أمنيًا أو ديموغرافيًا دون سند واقعي.

وأكدت هذه الوقائع أهمية تعزيز الوعي الإعلامي والرقمي، والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، والتصدي للخطابات التحريضية التي تغذي الكراهية والانقسام، بما يسهم في حماية التعددية الدينية وترسيخ قيم المواطنة والتعايش واحترام الاختلاف.