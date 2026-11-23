أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما تستهدف بناء منظومة متكاملة تشمل مختلف احتياجات المواطنين، وتعمل على تعزيز قدرتهم على المشاركة في التنمية.

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، أن الدولة تتحرك وفق إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية، يتضمن برامج متعددة تتكامل فيما بينها لتوفير الحماية للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تشمل برامج الدعم النقدي، والتأمين الصحي الشامل، والمعاشات، والإسكان الاجتماعي، إلى جانب تطوير المناطق غير الآمنة، بما يعكس تعدد محاور الحماية التي تعمل عليها الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن احتياجات الإنسان تتغير من مرحلة إلى أخرى، وهو ما يتطلب استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، بما يضمن الاستجابة لهذه الاحتياجات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.