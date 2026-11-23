شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وكل من مؤسسة «Honor Frost» بالمملكة المتحدة، وبروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالتزامن مع مرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن توقيع مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون يأتيان في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة، محليًا ودوليًا، والاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات العلمية في أعمال البحث والكشف عن الآثار المغمورة بالمياه وتوثيقها وحمايتها، بما يضمن الحفاظ على هذا الجزء المهم من التراث الحضاري المصري للأجيال القادمة.

وأشار إلى حرص الوزارة على مواصلة تطوير هذا المجال من خلال دعم البحث العلمي، وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر في مجال حماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وقد وقّع الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من جانب المجلس الأعلى للآثار، فيما وقّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة «Honor Frost» السيدة أليسون كاتي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووقع بروتوكول التعاون عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد.

وتستهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة «Honor Frost» دعم جهود الإدارة العامة للآثار الغارقة في حماية التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه على السواحل المصرية، ولا سيما المواقع الأثرية المعرضة للخطر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتوثيق المواقع الأثرية الساحلية والمغمورة بالمياه، وتبادل البيانات والخبرات، والنشر العلمي المشترك لنتائج الأبحاث، فضلًا عن تقديم الدعم الفني المتخصص في أعمال حفظ وترميم الآثار البحرية وفقًا للاحتياجات التي يحددها المجلس الأعلى للآثار.

كما تتضمن مذكرة التفاهم في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة، من خلال إتاحة منح دراسية وفرص تدريبية للعاملين بالإدارة العامة للآثار الغارقة والمختصين بالحفظ والترميم بالمجلس الأعلى للآثار، للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العلمية والفنية وتعزيز خبراتهم في مجال الآثار البحرية.

ويمتد التعاون ليشمل تنظيم المؤتمرات والمعارض والأنشطة العلمية والثقافية المشتركة، ودعم عرض نتائج الأبحاث والاكتشافات الأثرية البحرية بالمتاحف والمؤسسات الثقافية، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وضرورة الحفاظ عليه.

أما بروتوكول التعاون الموقّع مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، فيهدف إلى تعزيز التكامل بين الخبرات الأثرية والعلمية والتكنولوجية لدى الجانبين، وتطوير تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الحديثة في أعمال البحث والكشف عن الآثار المغمورة بالمياه، وإعداد خرائط أثرية للمواقع المكتشفة، بما يدعم جهود توثيق التراث الثقافي البحري وحمايته.

ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات الفنية والعلمية والدراسات التطبيقية والبحوث والنشرات العلمية، والتعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ذات اهتمام متبادل، سواء بتمويل محلي أو دولي، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما في ذلك الأجهزة والمعدات والتجهيزات الفنية والدعم اللوجستي والكوادر البشرية المتخصصة.

كما ينص على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الباحثين والمتخصصين لدى الجانبين، لتحديد مجالات التعاون وإعداد المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الأولوية، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بما يسهم في دعم المشروعات القومية المرتبطة بالتراث الثقافي البحري، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار المغمورة بالمياه في مصر.

