علق المتحدث باسم حرس الثورة، على الإسقاط المتسلسل للطائرات المسيرة الأمريكية.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد حسين محبي، المتحدث باسم حرس الثورة، كتب في تعليق له على الإسقاط المتسلسل للطائرات المسيرة الأمريكية: "الصورة الأخيرة التي يراها مشغّل الطائرة المسيرة MQ-9 على شاشته قبيل تدمير طائرته...".

وكشف إنفوجرافيك صادر عن الحرس الثوري عن تدمير 78 طائرة مسيرة أمريكية، تشمل 58 طائرة من طراز MQ-9 و20 طائرة من طراز MQ-1، بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة له.

وبحسب الحرس الثوري، يسلط هذا الإعلان الضوء على كفاءة القدرات الدفاعية في مواجهة الطائرات بدون طيار المتطورة وأهمية تطوير أنظمة الرصد والاعتراض الجوي.



