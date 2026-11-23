عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الوزارة والجهاز؛ لبحث آليات تطوير منظومة العمل الإحصائي وتحديث قواعد البيانات.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن تحديث البيانات الإحصائية ودمج التكنولوجيا الحديثة في إنتاجها وإتاحتها يمثلان مسارين رئيسين لدعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى حرص الدولة على بناء سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى معلومات دقيقة وموثوقة، باعتبار أن كفاءة القرار التنموي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة البيانات التي يُبنى عليها

وأوضح الوزير أن تحديد الأولويات التنموية، وتوجيه الموارد للفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، وقياس الأثر الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، كلها أهداف تتطلب بيانات محدثة بصفة دورية، تعكس الواقع بدقة، وتُتاح بسهولة للمواطن والباحث ومتخذ القرار.

كما شدد رستم على ضرورة تبسيط الإجراءات والارتقاء بآليات العمل لرفع كفاءة الأداء واختصار الوقت اللازم لإنجاز المهام، مؤكدًا أن الاستثمار في البيانات وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة أحدث الأساليب الإحصائية يُعد استثمارًا مباشرًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين

واختتم وزير التخطيط بتأكيد محورية التحول الرقمي في هذه المرحلة، من خلال الاعتماد على النظم التكنولوجية المتطورة في جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، وعرضها عبر منصات إلكترونية تفاعلية تتسم بالوضوح والأمان.