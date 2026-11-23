شهد العرض الخاص لمسلسل «عنبر الموت»، الذي أقيم أمس، حضور الفنانة منة شلبي، وسط اهتمام لافت من المراسلين والكاميرات، الذين حرصوا على توثيق الحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه منة شلبي وهي تقف أمام المراسلين، وسط حالة من التزاحم والتدافع حولها، لتعلق على الموقف بطريقة ساخرة قائلة: «وفي الآخر بتقولوا عليا إني أنا اللي عصبية»، في إشارة إلى حالة الازدحام المحيطة بها.

منة شلبي تتحدث عن تجربة عنبر الموت

من ناحية أخرى كشفت الفنانة منة شلبي عن كواليس تجربتها الفنية في مسلسل «عنبر الموت»، متحدثة عن شعورها تجاه ثقة الجمهور في أعمالها، وحجم المجهود الذي تبذله من أجل الحفاظ على هذه الثقة، كما تطرقت إلى التأثير النفسي الذي تركته شخصية نادية بداخلها، والصعوبات التي واجهتها خلال تجسيدها.

وأعربت منة شلبي فى تصريحات تلفزيونية عن سعادتها الكبيرة بالإقبال الجماهيري على أعمالها، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور تمثل بالنسبة لها نعمة كبيرة من الله، ومسؤولية تحرص دائمًا على أن تكون على قدرها، خاصة مع تفاعل المشاهدين وحرصهم على متابعة أعمالها.

وعن الإقبال الجماهيري الكبير على عروض برلين، والمنافسة بين الجمهور للحصول على التذاكر، أكدت منة شلبي أن هذا الأمر يعني لها الكثير، ويمنحها شعورًا بالامتنان والسعادة، قائلة: «ده كرم كبير قوي من عند ربنا، وثقة كبيرة جدًا».

وأضافت أنها تبذل أقصى ما لديها من جهد حتى تحافظ على ثقة الجمهور، مؤكدة حبها الشديد لعملها وحرصها على تقديم أفضل ما تستطيع في كل تجربة فنية تخوضها، موضحة: «أنا موت نفسي عشان في الآخر أفضل محافظة على الثقة دي، وإن أنا بحب شغلي جدًا جدًا جدًا، وببذل له أكتر حاجة أقدر أديها»، معربة عن امتنانها الكبير لمحبة الجمهور ودعمه المستمر.

منة شلبي تكشف التأثير النفسي لشخصية نادية في «عنبر الموت»

وتطرقت منة شلبي خلال اللقاء إلى الصعوبات النفسية التي صاحبت تجسيدها شخصية نادية في مسلسل «عنبر الموت»، موضحة أن الدور تطلب منها مجهودًا نفسيًا كبيرًا، خاصة بسبب طبيعة الشخصية والأحداث والمشاعر التي تمر بها خلال العمل.

وعن سؤالها بشأن ما إذا كانت الشخصية تركت أثرًا نفسيًا عليها بعد الانتهاء من تجسيدها، أجابت منة شلبي بالإيجاب، مشيرة إلى أن التجربة كانت مليئة بالمشاعر الثقيلة، وأن طبيعة الأدوار المركبة تجعل الفنان يعيش لفترة داخل عالم مختلف تمامًا عن حياته الحقيقية.

وأوضحت أن من أصعب الأمور التي يواجهها الفنان أثناء تقديم هذه النوعية من الشخصيات أن يتعايش مع أفكار ومشاعر لا تشبهه، وأن يعيش تفاصيل حياة ليست حياته، وهو ما قد يسبب له حالة من الإرهاق النفسي، قائلة: «بتتعب شوية لأن أنت بتعيش شوية بأفكار مش أفكارك وحياة مش بتاعتك»، لكنها أكدت أن هذا التأثير يمر مع الوقت.