أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مفهوم الحماية الاجتماعية يشهد تطورًا كبيرًا، فلم يعد السؤال مقتصرًا على كيفية حماية الفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح يرتبط بكيفية بناء مجتمع يصون كرامة أفراده، ويسهم في التخفيف من حدة الفقر، ويمنح المواطنين فرصًا أفضل للحياة والعمل.

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، أن الدولة تتعامل مع الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في الإنسان واستعدادًا للمستقبل، وليس مجرد إنفاق تتحمله الموازنة العامة.

وأشار إلى أن بناء الدولة وتطوير اقتصادها لا ينفصلان عن الاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب الاهتمام باحتياجات المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المختلفة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام المتغيرات.