كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قرب عقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن موعد انعقادها لم يُحدد بعد.

وقال بيسكوف - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن موسكو تعتبر أبوظبي أحد الخيارات المطروحة لاستضافة المحادثات الثلاثية المقبلة، موضحًا أن هناك عدة مواقع أخرى يجري بحثها لعقد المفاوضات.

وكانت (أبوظبي) قد استضافت يومي 10 و11 نوفمبر مفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، أن مسألة هيكل الأمن الأوروبي كانت المحور الرئيسي للمباحثات، مشيرا إلى أن الأطراف اتفقت على إجراء عملية تبادل جديدة وواسعة النطاق للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن التفاصيل المحددة للعملية سيُعلن عنها في المستقبل القريب.