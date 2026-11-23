أنطوان زند لصدى البلد:

لا أحب الظهور الإعلامي.. وأترك عملي يتحدث عني

دخلت عالم توزيع الأفلام من خلال إعلان عن وظيفة.. وأطالب بتقديم تسهيلات لدور العرض السينمائي في مصر

دور العرض في مصر غير كافية.. وارتفاع أسعار تذاكر السينما له مبررات

مصر تملك 335 دار عرض سينمائية بينما تملك السعودية والإمارات أكثر من 600 دار عرض لكل منهما

إيرادات السينما تبدو ضخمة على الورق.. لكن أعداد التذاكر المبيعة والإقبال الفعلي أقل مما تعكسه الأرقام

المنصات الرقمية أفادت السينما ولم تضرها .. والفيلم الأمريكي مازال الأقرب للمصريين

السينما الهندية هي الأقرب إلى الفيلم المصري.. وتعليق فشل الأفلام على شماعة التوزيع مجرد حجج

حوّلت سينما أمير من قاعة واحدة إلى 6 قاعات عرض.. والشركات العالمية أصبحت تمنح السوق السعودي الأولوية

منع فيلم «Wonder Woman» في مصر جاء بسبب موقف بطلته من إسرائيل.. وبعض المخرجين يرفضون حذف مشهد واحد من أفلامهم

الفيلم المصري والأجنبي مثل الزوج والزوجة.. يكمل كل منهما الآخر

خلف كل شاشة سينمائية حكايات لا يعرفها الجمهور، وأسماء صنعت جزءًا من نجاحها بعيدًا عن الأضواء. ومن بين هذه الأسماء يأتي أنطوان زند، الذي امتدت رحلته في عالم السينما لنحو 60 عامًا، عاصر خلالها تحولات الصناعة، وأسهم في وصول أفلام عالمية إلى الجمهور المصري، تاركًا بصمته في مجال التوزيع السينمائي.





وبعد رحلة حافلة بالخبرات والنجاحات والتكريمات خارج مصر، جاء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليمنح مسيرته تقديرًا طال انتظاره.

وفي هذا الحوار، يستعيد زند كواليس رحلته، ويتحدث عن أسرار صناعة التوزيع، وتحولات دور العرض، وأزمة السينما المصرية، ومستقبل العلاقة بين الفيلم المصري والأجنبي، مستندًا إلى خبرة رجل قضى عمره خلف الشاشة، واختار دائمًا أن يترك عمله يتحدث عنه.

ماذا يمثل لك تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

أعتبر هذا التكريم أكبر جائزة حصلت عليها في حياتي، لأنه يحمل تقديرًا وعرفانًا بمسيرة امتدت لنحو 60 عامًا في السينما. خلال هذه السنوات، حظيت بتكريمات وجوائز في الخارج. لذلك كان يؤلمني أنني لم أحصل في بلدي على التقدير الذي أستحقه.

وتابع: أنا لا أحب الظهور في وسائل الإعلام، وقد تعلمت من أساتذتي مقولة مهمة: «خلّي شغلك يتكلم عنك، ما تتكلمش عن شغلك». فهناك أشخاص يظلون يتحدثون عما فعلوه وحققوه، لكنني أفضل أن يكون العمل الذي قدمناه واسم الشركة هو ما يتحدث عنا، وليس أنا.



طالما انحصرت التكريمات في المهرجانات السينمائية في المخرجين والممثلين، بينما لم يحظَ الموزعون والعاملون خلف الكواليس بالاهتمام نفسه.. هل كان يحزنك هذا الأمر ؟

هذه حقيقة موجودة في معظم المهرجانات؛ فالاهتمام يكون دائمًا بالممثل والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو، بينما لا يُسلَّط الضوء بالقدر الكافي على الموزع أو العاملين خلف الكواليس. لذلك كانت لفتة جميلة جدًا من مهرجان القاهرة، وأسعدتني أن يفكروا في تكريم شخص أمضى سنوات طويلة في المجال ووزّع أفلامًا لعدد من الشركات.

واستكمل: نحن الشركة الوحيدة التي تعد فرع لشركة أجنبية، بينما بقية الموزعين يعملون بنظام التوزيع من الباطن؛ فالموزع الأساسي يكون لبنانيًا، وهم يحصلون منه على حقوق التوزيع، أما أنا فأتعامل مباشرة مع الشركة الأم.





بدأت رحلتك المهنية موظفًا في إحدى الشركات العالمية، ثم انتقلت إلى مجال التوزيع حتى أصبحت من أبرز الأسماء في هذا المجال عربيًا.. فكيف بدأت هذه الرحلة؟

دخلت الشركة من خلال إعلان كان يطلب مساعد محاسب. تقدمت للوظيفة، وحددوا لي موعدًا لمقابلة المدير المسؤول، وبعدها تم تعييني. وكانت سياسة الشركة تقوم على وجود أربعة أقسام: الحسابات، والمخازن، والدعاية، والتوزيع. وكان كل موظف جديد ينتقل بين هذه الأقسام، ويقضي في كل قسم فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وقد تمتد إلى ستة أشهر، بحسب قرار المدير ، والهدف من ذلك أن يكتشف المدير القسم الذي يستطيع الموظف أن يبرز فيه ويحقق فيه أفضل أداء. وقد مررت على الأقسام الأربعة، ثم استقر بي الأمر في التوزيع، وأصبحت مساعدًا لمدير القسم. كنا نجلس في مكتب واحد، أنا على يساره وهو بجوار الباب.

وبعد عامين من عملي مساعدًا له، جاءته فرصة للعمل في شركة أمريكية بلندن، فاستقال وسافر. وهنا بدأ صاحب الشركة يبحث عن شخص يتولى إدارة التوزيع، ولم يكن يفكر فيّ في البداية، بل كان يبحث عن شخص لديه خبرة طويلة في السوق.

وصلتني هذه المعلومة، فطلبت مقابلته. في ذلك الوقت كنا نعمل صباحًا ومساءً، وكانت لدينا استراحة قصيرة في منتصف اليوم لتناول الغداء، ثم نعود إلى العمل. وهنا قلت له إن لدي أمرًا أريد أن أتحدث معه بشأنه، وحدد لي موعدًا في نهاية اليوم.

وخلال اللقاء، أخبرته أنني سمعت بأنه يبحث عن شخص يتولى التوزيع بعد رحيل توني، وطلبت منه فرصة واحدة. قلت له: حدد المدة التي تريدها، أسبوعًا أو أسبوعين أو شهرًا أو شهرين، وأنا موافق على النتيجة التي ستصل إليها بعد هذه الفترة.

وتابع: كان رجلًا حازمًا، وطلب مني أن يمنحني فرصة للتفكير ويرد عليّ في اليوم التالي. ويبدو أنه استشار والده، الذي كان رجلًا ذا خبرة ومكانة، وعمل مديرًا للبنك اليوناني في مصر.

وفي اليوم التالي، قال لي إنه فكر في طلبي ووافق على منحي شهرًا لإثبات قدرتي على تولي المسؤولية، وإذا نجحت سأستمر في المنصب، وإذا لم أنجح سأعود إلى عملي مساعدًا للمدير. قبلت العرض وكنت سعيدًا جدًا، وقد نجحت في المهمة.

ودائمًا أقول إن هناك أشخاصًا كثيرين في المجال السينمائي لا يعرفونني بالاسم، لكنهم يعرفون عملي. وهذا ما تعلمته: «خلّي شغلك يتكلم عنك، ما تتكلمش عن شغلك». وكما نقول بالإنجليزية: Figures talk؛ فالنتائج والأرقام تتحدث عن نفسها. والحمد لله، نجحت واستمررت في موقعي، وكانت هذه بداية رحلتي.

عاصرت خلال مسيرتك المهنية تحولات كبيرة في صناعة السينما.. في رأيك، ما أبرز التطورات التي غيّرت شكل الصناعة؟

السينما شهدت تطورات كثيرة، مثلها مثل أي صناعة أخرى. في البداية، كانت الأفلام تُعرض بنظام شرائط الـ35 مللي، وكانت هناك أيضًا أفلام الـ16 مللي. وبعد ذلك ظهرت تقنية السينما سكوب، ثم انتقلنا تدريجيًا إلى نظام الـDCP، وهو نظام العرض الرقمي.

في الماضي، كانت نسخ الأفلام تأتي من الولايات المتحدة أو بريطانيا، أما الآن فأصبحت هناك معامل تطبع النسخ. كذلك تطورت تقنيات العرض بشكل مستمر؛ فأصبح لدينا Dolby Atmos وIMAX و3D وD-BOX وغيرها من التقنيات. والسينما لا تتوقف عن التطور، ولولا هذه التحولات ربما كانت الصناعة قد انتهت.

ولكن إذا تحدثنا عن التحولات المفصلية في تجربة السينما، هل ترى أن تطوير دور العرض والانتقال من القاعة الواحدة إلى تعدد الشاشات كان من أهم هذه التحولات؟

بالتأكيد، وأستطيع أن أتحدث عن تجربة عشتها بنفسي في سينما أمير بالإسكندرية، التي استأجرتها لمدة تقارب ست سنوات. عندما تسلمتها كانت تضم شاشة واحدة فقط، وكان البوفيه والكافتيريا في الطابق السفلي. وفي أحد الأيام، راجعت حسابات الكافتيريا، فوجدت أن إيراداتها لا تتجاوز مبالغ بسيطة؛ كانت تحقق 15 أو 20 أو 25 جنيهًا في اليوم، في حين أن استهلاك الكهرباء والمياه كان يكلفني أكثر من ذلك.

وتابع: تواصلت مع صديق لنا متخصص في تطوير دور العرض، اسمه كلاوديو، وسألته إذا كان من الممكن تحويل الكافتيريا إلى قاعة عرض. طلب مني قياس الطول والعرض والارتفاع، حتى يتمكن من إعداد دراسة فنية. وبعد أن أكد لي أن المكان يصلح، قررت تحويله إلى قاعة سينما، خاصة أن لدينا كافتيريا أخرى عند المدخل تقدم الخدمات نفسها. وبذلك أصبح لدينا قاعتان بدلًا من قاعة واحدة.

لاحظت بعدها أن الجمهور زاد؛ فبدلًا من وجود فيلم واحد فقط، أصبح بإمكاننا عرض فيلمين في الوقت نفسه، وهو ما أتاح للجمهور خيارات أكثر. ثم بعد ذلك فكرت في تقسيم الصالة الرئيسية، التي كانت تضم صالة وبلكونًا وفوقهما منطقة أخرى. سألت كلاوديو إذا كان من الممكن تقسيمها، فأكد لي إمكانية ذلك. وبالفعل، قسمنا الصالة إلى ثلاث قاعات، والبلكون إلى قاعتين، فأصبح لدينا ست قاعات عرض بدلًا من قاعة واحدة.

وأضاف: هذا التطور كان له أثر اقتصادي كبير. أصبح بإمكاني عرض ستة أفلام مختلفة، أو تخصيص أكثر من قاعة لفيلم واحد إذا كان يحقق إقبالًا كبيرًا، سواء كان فيلمًا عربيًا لعادل إمام أو غيره. وكانت هناك تقنية تُعرف باسم Interlock، تتيح ربط أكثر من قاعة لعرض الفيلم نفسه في الوقت ذاته. وبذلك، إذا كانت القاعة الواحدة تتسع لـ200 كرسي، أصبح بإمكاني تشغيل ثلاث قاعات معًا، بما يوفر نحو 600 مقعد للفيلم نفسه.

اقتصاديًا، كانت هذه نقلة كبيرة؛ فبدلًا من أن تحقق السينما ألف جنيه، أصبحت تحقق 6 أو 7 آلاف جنيه. لذلك كان لتعدد القاعات أثر واضح في زيادة الإيرادات.

نشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في إيرادات الأفلام.. هل ترى أن ارتفاع أسعار التذاكر يعطي صورة غير دقيقة عن حجم الإقبال الحقيقي على السينما؟ وهل عدد دور العرض في مصر كافٍ لاستيعاب الجمهور؟

دور العرض في مصر غير كافية على الإطلاق، وأؤكد ذلك تمامًا إذا نظرنا إلى عدد السكان. نحن نتحدث عن نحو 120 مليون نسمة، في حين أن عدد دور العرض الحالية يبلغ نحو 335 دارًا. أما السعودية والإمارات، فلدى كل منهما أكثر من 600 دار عرض. لذلك فإن العدد الموجود في مصر غير مناسب إطلاقًا.

والدليل على ذلك أن عددًا كبيرًا من دور العرض أُغلق، وما زالت هناك سينمات قديمة مغلقة، مثل ريفولي وأوبرا في وسط البلد، إلى جانب سينمات أخرى في شارع عماد الدين. كانت هناك أيضًا سينما كورسال الصيفي، التي كانت تعرض أفلامًا يونانية وإيطالية، وسينما ريتس، التي كانت في الأصل ستوديو مصر، فضلًا عن سينما القاهرة التي، وتحولت الآن إلى كافتيريا.





هل ترى أن ارتفاع أسعار التذاكر يجعل الأرقام تبدو أكبر من حجم الإقبال الحقيقي، ويعطي انطباعًا بوجود رواج أكبر للسينما علي عكس ما يحدث فعليًا؟

بالتأكيد.. الشخص الذي لا يعرف تفاصيل صناعة السينما قد يقرأ أن فيلمًا حقق 30 مليون جنيه في أسبوع، فيعتقد أن هذا رقم ضخم ويعكس إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، لكن عدد التذاكر المبيعة قد لا يكون كبيرًا، لأن سعر التذكرة ارتفع بصورة ملحوظة.

وفي الوقت نفسه، أصحاب دور العرض لديهم مبررات لزيادة الأسعار، فهم مضطرون إلى ذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. المعدات والآلات أصبحت غالية جدًا، كما اضطر أصحاب السينمات إلى تغييرها بالكامل. في الماضي، كنا نستخدم أجهزة عرض أفلام الـ35 مللي، أما الآن، مع نظام الـDCP، فنحتاج إلى أجهزة مختلفة تمامًا. وهذا يعني أن صاحب السينما يضطر إلى الاستغناء عن الأجهزة القديمة وشراء معدات جديدة بتكاليف مرتفعة.

وتابع: كذلك الضرائب مرتفعة، وما أطالب به هو تقديم تسهيلات لدور العرض، مثل إعفاء المعدات والآلات المستوردة من الجمارك، أو فرض رسوم بسيطة جدًا عليها، لمدة محددة قد تكون سنتين أو ثلاث سنوات، مع وضع قيود تمنع بيع هذه المعدات خلال تلك الفترة حتى لا تتحول إلى تجارة.

فأنا لا أطالب بدعم مادي مباشر، ولا أريد أن تمنحني الدولة أموالًا، وإنما أطالب بتسهيلات، مثل تخفيض الجمارك أو الإعفاء منها، مع وضع ضوابط تمنع إعادة بيع المعدات قبل مرور سنتين أو ثلاث سنوات، على غرار ما يحدث في بعض الحالات الأخرى، مثل سيارات السفارات.

وبهذه الطريقة يمكن أن يكون هناك دعم حقيقي لدور العرض، ولن يضطر أصحابها إلى الاستمرار في رفع أسعار التذاكر. فهم يواجهون ارتفاعًا في أسعار الكهرباء والمياه والمعدات، إلى جانب زيادة أجور العاملين والالتزام بالحد الأدنى للأجور. كل هذه التكاليف تقيد حركة أصحاب السينمات وتجعلهم مضطرين إلى زيادة الأسعار.

ويستكمل: أعود إلى سؤالك، فنعم، الإيرادات قد تبدو كبيرة جدًا على الورق، لكن عدد التذاكر المبيعة والإقبال الفعلي أقل مما توحي به هذه الأرقام.

عندما لا يحقق فيلم ما النجاح المتوقع، يلقي بعض صُنّاعه باللوم على التوزيع. من واقع خبرتك، هل يمكن للتوزيع أن ينجح فيلمًا أو يتسبب في فشله؟

لا، هذه غالبًا حجج يلجأ إليها من لا يحقق النجاح، فيحاول إلقاء المسؤولية على طرف آخر. لكن التوزيع يتضمن عوامل كثيرة، من بينها اختيار توقيت عرض الأفلام. فمن المهم ألا تُعرض الأفلام المتشابهة في النوعية في الوقت نفسه.

على سبيل المثال، خلال عيدي الفطر والأضحى، تعرض دور السينما المصرية أفلامًا مصرية فقط. وأحيانًا يُطرح فيلمان من النوعية نفسها في توقيت واحد، فيتوزع الجمهور بينهما؛ فهناك من يشاهد الفيلم الأول، وآخرون يختارون الفيلم الثاني، وبذلك يتقاسمان الجمهور.

ويستكمل: لكن إذا عُرض أحد الفيلمين أولًا، ثم جاء الفيلم الآخر بعده بعدة أسابيع، فسيحصل كل منهما على فرصة أكبر. وفي النهاية، الفيلم الجيد يفرض نفسه على الجمهور. ويكفي أن نتذكر فيلم «خلّي بالك من زوزو»، الذي استمر عرضه في سينما أوبرا لمدة 52 أسبوعًا، أي عامًا كاملًا.

شهد السوق السعودي توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبح لاعبًا أساسيًا في صناعة السينما العربية.. هل انعكس هذا التوسع على السوق المصري، سواء في الإنتاج أو التوزيع؟

لا، لم يؤثر ذلك على الصناعة في مصر؛ فنحن سوق وهم سوق آخر. ربما يكون المنتج سعيدًا جدًا بالإيرادات التي يحققها في السعودية، لأنه يحصل على عوائد من مصر والسعودية ودول أخرى، وقد يجد أن السوق السعودي حقق له إيرادات أكبر، وكذلك السوق الخليجي، لكن هذا لم يغير طبيعة الصناعة نفسها.

وماذا عن الشركات العالمية الموزعة للأفلام؟ هل أصبح السوق الخليجي، والسعودي تحديدًا، أكثر أهمية بالنسبة لها من السوق المصري بعد التوسع الكبير في دور العرض هناك؟

نعم، والسبب يعود إلى مجموعة من العوامل. فقد ظللنا فترة طويلة نواجه قيودًا تتعلق بعدد نسخ الأفلام المسموح بعرضها. وإذا عدنا إلى تاريخ الشركات الأمريكية الكبرى، مثل باراماونت ويونيفرسال وكولومبيا، سنجد أنها بدأت نشاطها في الإسكندرية، ثم انتقلت تدريجيًا إلى القاهرة، وبعد ذلك غادرت مصر.

كان من بين أسباب ذلك القيود التي فُرضت على حركة النقد، خاصة أننا كنا نوزع الأفلام في دول عربية وأفريقية. ففي وقت من الأوقات، صدر قانون يلزم الشركات بإعادة جزء من الإيرادات إلى مصر؛ فإذا باعت الشركة فيلمًا إلى الحبشة أو السودان مقابل ألف دولار، كان عليها إعادة 250 دولارًا إلى مصر وإنفاقها داخل البلاد.

واجتمعت الشركات الأمريكية الكبرى وقررت أن هذه القيود، إلى جانب تحديد عدد نسخ الأفلام بنسختين فقط، تجعل العمل في مصر صعبًا، فانتقلت إلى لبنان. وبعد تدهور الأوضاع السياسية هناك، اتجهت إلى الخليج. واليوم أصبحت الشركات العالمية موجودة في الخليج، ونحن الشركة الوحيدة التي لديها فرع لشركة أجنبية في مصر، وهي وارنر، بينما يعمل باقي الموزعين بنظام التوزيع من الباطن.

هل يعني ذلك أن الشركات العالمية أصبحت تمنح السوق السعودي أولوية أكبر من السوق المصري؟

الشركات العالمية في الحقيقة تهتم بكل الأسواق، لكن إذا كانت هناك أولويات، فمن الطبيعي أن تكون للسوق السعودي أهمية كبيرة، خاصة أن هناك عاملًا آخر يتعلق بقيمة الإيرادات بالدولار. فعندما يحقق الفيلم مليونًا من العملة المحلية، فإن ما يهم الشركة العالمية في النهاية هو ما يعادل هذا المبلغ بالدولار، وليس الرقم المعلن بالملايين. وبالتالي فإن قيمة الإيرادات بعد تحويلها إلى الدولار هي التي تحدد مدى أهمية السوق بالنسبة لها.

مع انتشار المنصات الرقمية، مثل نتفليكس وغيرها، هل تواجه السينما مشكلة بسبب اتجاه الجمهور إلى مشاهدة الأفلام عبر هذه المنصات بدلًا من الذهاب إلى دور العرض؟

إلى حد ما، هذا صحيح، لكنني أرى أن المنصات أفادت السينما ولم تضرها. والسبب أن الجمهور كان في الماضي معتادًا على نوعية معينة من الأفلام، وعندما يُعرض عليه فيلم مختلف قليلًا، لم يكن يقبل عليه بسهولة.

أما الآن، فأصبح بإمكان الشخص أن يجلس في منزله ويشاهد أفلامًا متنوعة من خلال اشتراكه في منصة مثل نتفليكس. ومع الوقت، بدأ يتعرف على أنواع مختلفة من السينما، ويكتشف أن هناك أفلامًا كان يستبعد مشاهدتها أو لا يرغب فيها، لكنها في الحقيقة جيدة وتستحق المشاهدة. وبالتالي، عندما يُعرض فيلم من النوعية نفسها في السينما، يصبح أكثر استعدادًا لمشاهدته. لذلك أرى أن المنصات أفادتنا، وكانت مصلحتها أكبر من ضررها.

كنت من أوائل من اهتموا بتقديم السينما الهندية إلى الجمهور المصري. ما الذي دفعك إلى خوض هذه التجربة؟ وما نوعية السينما الأجنبية التي لا تزال تحظى بقبول الجمهور المصري؟

أحب المغامرة بعض الشيء، وأعتبر نفسي محترفًا هاويًا. أنا محترف لأنني وكيل لشركات أمريكية، وأحصل على كل الإنتاج المتاح لديها، مع استبعاد الأفلام التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع، سواء كانت ذات طابع سياسي أو جنسي أو ديني.

لكنني أحب من وقت إلى آخر تقديم نوعيات مختلفة من الأفلام، ومن وجهة نظري، السينما الهندية هي الأقرب إلى الفيلم المصري، ولذلك كنت متحمسًا جدًا لهذه التجربة. سافرت إلى مومباي، وحددت مواعيد لمقابلة عدد كبير من المنتجين والموزعين، وحصلت على مجموعة من الأفلام لعرضها في مصر.

لكنني اكتشفت أن نجاح الفيلم الهندي يحتاج إلى تقديم سلسلة من الأفلام المتتالية، بحيث يتعرف الجمهور على هذه النوعية ويعتاد عليها. فإذا عرضت فيلمًا هنديًا ثم توقفت فترة طويلة قبل عرض الفيلم التالي، فمن الصعب بناء جمهور ثابت لها. أما عندما تقدم أفلامًا هندية بشكل متتابع، فأنت بذلك تربي جمهورًا لهذه السينما.

وأضاف: عندما كنا نحصل على فيلم هندي، كنا نضع له ميزانية ونحسب الإيرادات المتوقعة. مثلًا، إذا توقعنا أن يحقق 500 ألف جنيه، ندرس تكاليفه وحجم حملة الدعاية المطلوبة. فالفيلم الهندي يحتاج إلى حملة إعلانية عبر التلفزيون والصحف والمنصات وغيرها.

وفي النهاية، كنت أجد أن العائد إما محدود جدًا ولا يستحق المجهود، أو أن التجربة قد تنتهي بخسارة. ولكن كانت هناك استثناءات لبعض النجوم، مثل شاروخان، الذي يتمتع بجمهور كبير في مصر، خاصة بعد عرض فيلم «My Name Is Khan». لذلك لم نستمر في استيراد الأفلام الهندية أو الفرنسية وغيرها من الجنسيات المختلفة.

هل يعني ذلك أن الفيلم الأمريكي لا يزال الأقرب إلى الجمهور المصري والأكثر حضورًا في السوق؟

أعتقد أن السبب الأساسي هو الاعتياد على اللغة. حتى الشخص الذي لا يفهم الإنجليزية يستطيع استيعابها والتفاعل معها إلى حد كبير.

أشرت إلى أنك تستبعد بعض الأفلام لأسباب تتعلق بالسياسة أو العادات والتقاليد.. هل تتقبل الشركات العالمية عادةً إجراء تعديلات أو حذف بعض المشاهد حتى يُسمح بعرض أفلامها في مصر؟

في المعتاد، ترفض الشركات العالمية حذف مشاهد من أفلامها، لكنها قد توافق على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بمشهد عُري أو مشهد جنسي، لأنها تعرف أن هذه النوعية لا تتوافق مع سياسة الدولة والعادات والتقاليد في مصر.

لكن هناك بعض المخرجين الذين يرفضون أي حذف تمامًا، حتى لو كان المطلوب حذف لقطة واحدة فقط، ويكون موقفهم واضحًا: إما عرض الفيلم كاملًا أو عدم عرضه نهائيًا.

هل واجهت خلال مسيرتك فيلمًا كنت ترغب في توزيعه، لكنه مُنع من العرض لأسباب رقابية؟

نعم، كان لدينا فيلم اسمه «Wonder Woman»، وهو فيلم أكشن جيد جدًا، لكنه مُنع رقابيًا بسبب موقف الممثلة من إسرائيل، بعدما قيل إنها إسرائيلية وتبرعت لإسرائيل، وأمور من هذا النوع.. الفيلم عُرض على منصة كبرى بعد ذلك، وشاهده معظم الشباب، لكن هذه أمور تتعلق بالسياسة، وأنا لا أتدخل فيها.. الرقابة قررت منع الفيلم، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

يُعد فيلم «Titanic» من أبرز الأفلام التي ارتبطت بتجربتك في التوزيع.. هل توقعت نجاحه في مصر منذ مشاهدته الأولى؟

كنت في لندن مع ابنتي شيرين، وكانت هناك دعوة لحضور عرض خاص للفيلم مخصص للوكلاء، وكنا نحو 300 شخص. كانت هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها الفيلم، وخرجت من العرض سعيدًا جدًا.

وبعد انتهاء الفيلم، نظرت إلى الوجوه الموجودة حولي، يمينًا ويسارًا، وفوق وتحت، فوجدت الجميع منبهرًا بما شاهدوه. وقبل مشاهدة الفيلم، كانت هناك بالفعل عناصر كثيرة تشير إلى نجاحه؛ فلا يوجد تقريبًا شخص لا يعرف قصة «Titanic»، أو لا يعرف مخرجه، أو بطليه ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

لذلك كانت كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون فيلمًا ناجحًا وله صدى كبير، وقد ظهر ذلك بوضوح على وجوه الحاضرين بعد العرض. ففي العروض الخاصة المخصصة للوكلاء، عندما ينتهي الفيلم ويقف الجميع للتصفيق، يكون هذا رد فعل تلقائيًا يعبر عن مدى استمتاعهم وتأثرهم بما شاهدوه، ويعد هو أكثر فيلم وزعته وحقق نجاحًا ماديًا في مصر .





أخيرًا، هل ترى أن الفيلم الأجنبي يمثل منافسًا للفيلم المصري على شباك التذاكر، أم أن كليهما يكمل الآخر ويسهم في تنشيط صناعة السينما؟

لا، هما مثل الزوج والزوجة، يكمل كل منهما الآخر. والنظرية التي تقول إن الفيلم الأجنبي يزاحم الفيلم المصري نظرية غير صحيحة. المجمعات السينمائية التي تعرض أفلامًا مصرية وأجنبية تحقق إيرادات مرتفعة، والسبب أن الجمهور يجد أمامه تنوعًا واختيارات متعددة.

عندما تدخل إلى السينما وتجد 20 فيلمًا، يختلف كل واحد منها عن الآخر، وبينها أفلام عربية وأجنبية، يصبح لديك تنوع أكبر، وهذا يصب في مصلحة الجمهور وصناعة السينما.