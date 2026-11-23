افتُتح سوق اليوم الواحد على مساحة 2000 بمنطقة أرض مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، بحي فيصل في محافظة الجيزة، بحضور سيد البلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ السلعية المباشرة وتقليل حلقات تداول السلع، بما ينعكس على أسعار المنتجات المطروحة للمستهلك النهائي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، والعمل على زيادة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ورصد المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة أكثر من 18 عارضًا من الشركات الحكومية والوطنية والقطاع الخاص، لتوفير تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

حيث وصلت نسب التخفيضات على السلع المعروضة إلى 25% مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق، في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة، مع توفير بدائل متعددة أمام المستهلكين للاختيار من بينها وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

وضمت قائمة الجهات المشاركة في السوق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من الشركات والعارضين من القطاع الخاص، بما يعزز تنوع المعروض السلعي داخل السوق، ويتيح مشاركة مختلف الكيانات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع وتجارة السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلًا عن زيادة حجم المنتجات المطروحة وتوفيرها بصورة مباشرة للمواطنين.

ويستهدف سوق اليوم الواحد إتاحة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويساعدهم في الحصول على احتياجاتهم المختلفة دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من منفذ، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشركات والمنتجين لعرض منتجاتهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تعزيز المنافسة بين العارضين وتقديم أسعار تنافسية للمستهلكين.

ويأتي افتتاح السوق في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ خطة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والمعارض والمنافذ السلعية بمختلف المحافظات، وزيادة حجم المعروض من السلع، وتعزيز توافر المنتجات الأساسية بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن دعم جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل على التوسع في إقامة تلك الأسواق بالتعاون مع الجهات والشركات التابعة لها والقطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن تنوع المنتجات واستمرار ضخ السلع في المنافذ، مع متابعة توافرها والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة، بما يحقق المستهدف من هذه المبادرات في تخفيف الأعباء عن المواطنين.