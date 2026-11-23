قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فعاليات النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية – حماية 2026»، الذي يُعقد بالعاصمة الجديدة ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكدت الوزيرة أن منتدى حماية 2026 يمثل منصة حوار دولية رفيعة لتبادل الخبرات العلمية والتجارب الدولية، بما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات، بهدف بناء حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتكيف مع الواقع المجتمعي.

وأعلنت الوزيرة خلال فعاليات المنتدى عن التدشين الرسمي لـ تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية مشددة على أن ما يشهده اليوم ليس مجرد محطة عابرة، بل هو حصاد مستحق لأكثر من عقد من الإرادة السياسية والرؤية المستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن مصر سطرت تحولاً تاريخياً فارقاً ارتقى بالحماية الاجتماعية إلى منظومة وطنية راسخة ومتكاملة قوامها الحقوق وصون الكرامة.

واستعرضت الوزيرة الأسس الدستورية والتشريعية لهذا التحول، مشيرة إلى أن الانطلاقة ارتكزت على أساس دستوري متين تجلى في 46 مادة بدستور 2014 أرست دعائم التضامن والعدالة الاجتماعية وكفلت صون الفئات الأولى بالرعاية.

وأعقب ذلك حراك تشريعي متكامل نقل هذه المبادئ إلى واقع حي ملموس عبر حزمة من القوانين الرائدة، شملت قانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رعاية حقوق المسنين وتعديلات قانون العمل، وصولاً إلى قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية اعتمد تعريفاً وطنياً شاملاً للحماية بوصفها مجموعة السياسات العامة والبرامج والآليات المؤسسية التي تنفذها الدولة للوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من آثارها، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهتها، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو، وحماية الأفراد والأسر من الصدمات التي قد تؤدي إلى الفقر أو الإقصاء الاجتماعي.

وأشارت إلى أن التقرير يرتكز على فلسفة واضحة تضع الإنسان في قلب المعادلة، حيث يرتقي بالخدمات الحكومية من دوائر الاستجابة والرعاية التقليدية إلى رحاب الحق والتمكين الاقتصادي المنتج، بما ينقل الأسر المستفيدة من دائرة التلقي إلى ساحة الإنتاج الفاعل، ويجعلها قادرة على الصمود وصناعة الأثر حتى في أشد الظروف الاقتصادية صعوبة.

وأكدت، أن تقرير الإطار الوطني يمثل في جوهره وثيقة وطنية حية تجسد ثمرة عمل تشاركي رفيع قادته اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عبر مداولات المنتديين الوطنيين الأول والثاني للحماية الاجتماعية خلال عامي 2025 و2026، وبمشاركة فعالة من قيادات الوزارات المعنية، ونخبة من الخبراء الوطنيين والأكاديميين، إلى جانب الخبرات الدولية والأممية المتخصصة والبنك الدولي.

واشارت إلى أن مصر تلتزم بالاستمرار بالإعداد للنسخة الثانية من المنتدي الدولي للحماية الاجتماعية .