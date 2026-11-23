شهدت قرية بساتين بركات التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه إثر اعتداء زوج شقيقته عليه بسبب خلافات أسرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنه وفارق الحياة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام زوج شقيقة المجني عليه بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته وتدخل شقيق الزوجة قام المتهم بطعنه مستخدماً سلاح أبيض، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.