قررت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية حبس سيدة وشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثمان طفلة حديثة الولادة داخل جوال بالقرب من مصرف ومقلب قمامة بقرية إبراش التابعة لدائرة المركز كما قررت إيداع نجل المتهمة إحدى دور الرعاية.

صدر القرار بإشراف المستشار محمد كساب مدير النيابة وسكرتارية مصطفى الحضري وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة للمتهمين في الواقعة التي أثارت حالة من الاستياء بين أهالي القرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد محمد صلاح مأمور مركز شرطة مشتول السوق إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان رضيعة حديثة الولادة داخل جوال بقرية إبراش وعلى الفور انتقل الرائد أحمد قنديل رئيس مباحث المركز وبرفقته معاونوه النقيبان مصطفى العسكري ويحيى أبو الحجاج إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص وكشف ملابسات الواقعة.

وبإخطار النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وتوقيتها.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهمة الأولى مطلقة منذ نحو 6 سنوات ولديها أبناء وتربطها بالمتهم الثاني صلة قرابة بعيدة حيث نشأت بينهما علاقة بعد التعارف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وانتهت بحملها منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أبلغت الشاب بحملها فيما تضمنت أقوال الطرفين روايات بشأن موقفهما من الزواج والتعامل مع الحمل.

ووفقًا لما ورد بالتحقيقات فإن المتهمة شعرت بآلام الولادة يوم الواقعة ووضعت الرضيعة داخل الحمام ثم لفتها بقطعة قماش وهي لا تزال بالحبل السري ووضعتها داخل حقيبة تسوق ثم داخل جوال قبل أن تطلب من نجلها الصغير الذي يتراوح عمره بين 12 و13 عامًا التخلص منه في منطقة مجاورة لمقلب القمامة والمصرف بالقرية دون علمه بما بداخله بحسب ما توصلت إليه التحريات الأولية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والشاب ونجلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية مع استمرار التحقيقات وانتظار تقرير الطب الشرعي لكشف كافة ملابسات الواقعة.