في إطار استمرار خطة المتابعة الميدانية، أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، جولة تفقدية بمحطة مياه الأميرية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الحالة التشغيلية وانتظام منظومة إنتاج وإمداد مياه الشرب.

وخلال الجولة، أشاد رئيس الشركة بجهود العاملين بالمحطة، مثمنًا مستوى الأداء والالتزام في تنفيذ المهام والمسؤوليات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن استدامة تقديم خدمة مياه الشرب بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

جدير بالذكر أن محطة مياه الأميرية تُعد من أكبر محطات إنتاج المياه بالشركة، حيث دخلت الخدمة عام 1962م، وتبلغ مساحة منشآتها نحو 48 فدانًا، بطاقة تصميمية تصل إلى 650 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 1.4 مليون نسمة بمناطق الزيتون والأميرية والوايلي وحدائق القبة وغمرة ومدينة نصر والزاوية الحمراء والشرابية وأجزاء من مصر الجديدة وطريق النصر، بالإضافة إلى توفير مياه الري للحدائق العامة بالمناطق المخدومة.