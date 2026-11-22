قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأوضحت " الإفتاء " ما يقال في سجود الشكر وسجود السهو، في إجابتها عن سؤال: ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟، أنه زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

ما يقال في سجود الشكر وسجود السهو

وأضافت أنه يُستحب أن يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.

وتابعت: وأما سجود السهو فيأتي فيه بذكر سجود الصلاة أيضًا، واستحب بعض أهل العلم أن يقال فيه: "سبحان من لا ينام ولا يسهو" إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، فإن كان متعمدًا فاللائق به الاستغفار.

مشروعية سجود الشكر

يعتبر سجود الشكر من السنن النبوية التي قام بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حياته؛ حيث روى نفيع بن الحارث -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه: (كانَ إذا أتاهُ أمرٌ يسرُّهُ أو بشِّرَ بِه خرَّ ساجدًا شُكرًا للَّهِ -تبارَك وتعالى-).

ولقد تعددت آراء الفقهاء في مدى مشروعية سجود الشكر ، كما يلي: المذهب الأول يرى استحباب سجود الشكر عند بلوغ النعمة، وزوال النقمة والسيئات عن الإنسان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية.

وورد أن المذهب الثاني يرى عدم مشروعية سجود الشكر، وأنّه مكروه ولا يجب فعله، والأفضل أن يشكر الإنسان ربه بلسانه، وهذا الرأي منقول عن أبي حنيفة وعن الإمام مالك في المشهور.، أما المذهب الثالث يرى عدم مشروعيته، ويجب لمن يريد الشكر أن يُصلي ركعتين لله -تعالى-، وهو ما ورد عن المالكية.

