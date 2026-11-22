يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز غدا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وهناك عدد من السيناريوهات لمباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري



-في حال فاز الأهلي والزمالك في الجولة التاسعه سيصبح ترتيب الدوري:

بيراميدز 24

الأهلي. 23

الزمالك. 22

وفي حال فاز بيراميدز على الأهلي والزمالك على الجونة سيصبح الترتيب:



بيراميدز 27

الزمالك. 22

الأهلي. 20

وفي حال تعادل الأهلي وبيراميدز سيصبح الترتيب:



بيراميدز 25

الزمالك 22

الأهلي 21