أكد الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس متشابهين في القدرات والطاقات والاستعدادات، وإنما جعل بينهم اختلافًا في المواهب والإمكانات، حتى يحتاج بعضهم إلى بعض، ويتحقق التكامل والتعاون داخل المجتمع.

الناس تتنوع مواهبهم

وأوضح الدكتور أسامة الجندي، في تصريح له، أن الناس تتنوع مواهبهم؛ فمنهم من يتميز برجاحة العقل وقوة الرأي، ومنهم من يتقن الحرف والصناعات والمهارات اليدوية، ومنهم من يبرع في البيان والإدارة، وهناك من يمتلك قلبًا يدفعه إلى البر والإحسان والعطاء والشهامة.

وأشار إلى أن الحكمة من هذا الاختلاف أن يكون المجتمع قائمًا على تبادل المنافع وتكامل الأدوار، موضحًا أن على كل إنسان أن يكتشف الموهبة أو المنحة التي أنعم الله بها عليه، ثم يوظفها في نفع الآخرين، كما يستفيد هو أيضًا من مواهبهم وقدراتهم.

الاستغناء عن الآخرين

واستشهد بقول الله تعالى: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»، موضحًا أن الإنسان مهما بلغت قدراته وإمكاناته لا يستطيع الاستغناء عن الآخرين، فالعالم يحتاج إلى العامل، والطبيب يحتاج إلى المزارع، وصاحب المال يحتاج إلى من يحسن العمل، وصاحب المنصب يحتاج إلى من يشاركه حمل الأمانة والمسؤولية.

وأكد أن صاحب الفكرة يحتاج بدوره إلى من يمتلك القدرة على تحويلها إلى واقع، مشددًا على أن اختلاف المواهب ليس سببًا للتنافس السلبي أو التقليل من شأن الآخرين، بل هو أساس التعاون الذي تقوم عليه المجتمعات الراقية، حيث يقدم كل فرد ما يجيده ويستفيد مما يجيده غيره.

