اكتسح فريق ميلان ضيفه فروسينوني بنتيجة 5-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو" في إطار الجولة الثانية عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول للقاء بتقدم ميلان بهدفين مقابل هدف، إذ تقدم أصحاب الأرض بهدف من النيران الصديقة سجله كالفاني لاعب فروسينوني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4، ثم أضاف جونسالو راموس الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 19، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 25 عبر اللاعب باتريزيو ماسيني.

وفي الشوط الثاني، سجل ميلان ثلاثة أهداف متتالية عن طريق أردون جاشاري في الدقيقة 48، والفاديو سيسيه في الدقيقة 60، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 68.

وحقق ميلان اليوم انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على كل من إنتر ميلان بنتيجة 3-1، وجنوى بنتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 27 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد فروسينوني عند 20 نقطة في المركز السابع.