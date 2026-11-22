شهدت مدينة بنغازي شرقي ليبيا، الأحد، سلسلة هجمات بحرية متلاحقة استهدفت سفنًا داخل القاعدة البحرية وأخرى قبالة سواحل المدينة، باستخدام زوارق مسيّرة مفخخة، وسط تحركات عسكرية مكثفة للتصدي للهجمات والتحقيق في ملابساتها والجهات المسؤولة عنها.

وفي أحدث التطورات، تصدت قوات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي لموجة جديدة من الزوارق البحرية المفخخة المسيّرة عن بُعد، أسفرت عن إصابة عدد من السفن التجارية المدنية، دون اتضاح هوية جميع السفن المتضررة أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران عسكريان ليبيان بأن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت للاستهداف بواسطة مسيّرة بحرية قبالة سواحل بنغازي، فيما تمكنت القوات البحرية والجوية من اعتراض أكثر من 12 مسيّرة بحرية خلال ساعات المساء.

كما أشارت إفادات عسكرية إلى مشاركة 21 زورقًا مسيّرًا في إحدى موجات الهجوم، تمكنت القوات الليبية من اعتراض 17 منها، بينما نجح أحد الزوارق في إصابة هدفه، مع استمرار عمليات التصدي لمحاولات استهداف أخرى.

استهداف سفينة روسية داخل القاعدة البحرية

وتعود بداية الهجمات إلى الساعات الأولى من صباح الأحد، عندما تعرضت سفينة روسية كانت راسية داخل قاعدة بنغازي البحرية لانفجار وحريق، وسط ترجيحات بتعرضها لهجوم بواسطة زوارق بحرية مسيّرة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الهجوم استُخدمت فيه عدة زوارق مسيّرة، تصدت القوات البحرية لأربعة منها وألحقت أضرارًا بها، فيما أشارت تقديرات إلى أن السفينة كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري.

وذكرت مصادر ليبية أن الزوارق المستخدمة في الهجوم يُرجح أنها أوكرانية الصنع من طراز «ماغورا»، ومزودة بأنظمة اتصال عبر الإنترنت الفضائي «ستارلينك»، وقدرت مدى تحركها بنحو 800 إلى 1500 كيلومتر، مع ترجيحات بانطلاقها من إحدى القواعد العسكرية في غرب ليبيا.

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن استهداف السفينة الروسية، نقل مراسل موقع «أكسيوس» باراك رافيد عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني «إس بي يو» نفذ الهجوم بعيد المدى، دون صدور تأكيد مستقل بشأن تفاصيل العملية أو نقطة انطلاقها.

تحقيق مشترك مع روسيا

من جانبها، أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع انفجار على متن سفينة روسية كانت راسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين موقع الحادث ومرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، مشيرة إلى استمرار العمل بصورة طبيعية، مع توجيه الجهات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الهجوم ومصدره والجهة المسؤولة عنه.

وكانت هيئة السلامة الوطنية قد أعلنت إخماد الحريق الناتج عن الانفجار داخل القاعدة البحرية، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن محيط الموقع لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

واعتبرت الحكومة الليبية استهداف السفينة الروسية اعتداءً خطيرًا على السيادة الوطنية، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط للعملية أو تنفيذها أو تقديم الدعم لها.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفًا في الحرب الروسية الأوكرانية، ولن تسمح بتحويل أراضيها أو موانئها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية.

مصراتة في دائرة الاتهامات

وفي تطور لافت، أفادت مصادر ليبية وإقليمية بوجود ضباط من القوات الأوكرانية داخل القاعدة البحرية في مدينة مصراتة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الهجمات التي استهدفت سواحل وميناء بنغازي انطلقت من القاعدة البحرية بمصراتة.

وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد التساؤلات بشأن طبيعة الوجود العسكري الأوكراني في غرب ليبيا، واحتمالات ارتباطه بالهجمات البحرية التي شهدتها بنغازي، خاصة مع تزايد استخدام الزوارق المسيّرة في العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

ولا تزال ملابسات الهجمات المتلاحقة والجهات المسؤولة عن استهداف السفن التجارية قيد التحقيق، في وقت تتواصل فيه الإجراءات العسكرية والأمنية لتأمين السواحل والمنشآت البحرية الليبية.