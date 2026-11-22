أعلنت إندونيسيا، اليوم الأحد، انضمامها رسميًا إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، في خطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز الأبحاث الوطنية بمجال السرطان، وتوسيع التعاون العلمي الدولي، وتحسين خدمات رعاية مرضى السرطان في مختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “آنتارا نيوز” الإندونيسية:- "إن عضوية بلاده في الوكالة من شأنها الارتقاء بجودة الأبحاث المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، إلى جانب تمكين إندونيسيا من المشاركة بصورة أكثر فاعلية في الأبحاث الدولية المتعلقة بالسرطان".

وأضاف صادقين أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود جماعية، شملت دعم وزارة الصحة والعمل المتواصل لفريق مستشفى دارمايس لعلاج السرطان، الذي حرص على التعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان منذ بداية هذا المسار".

وتسعى إندونيسيا، من خلال عضويتها في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إلى تعزيز منظومة الأبحاث الوطنية في مجال السرطان، وتشجيع الابتكارات القائمة على الأدلة العلمية، بما يدعم عملية وضع السياسات الصحية.