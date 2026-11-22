حدد قانون رعاية حقوق المسنين عددًا من المزايا والتيسيرات المخصصة لكبار السن، بالتوازي مع إسناد تنظيم إجراءات الاستفادة منها إلى اللائحة التنفيذية؛ بما يضمن وضع ضوابط واضحة لإصدار البطاقات وتطبيق الإعفاءات في وسائل النقل والأنشطة الرياضية والثقافية.

وفيما يتعلق ببطاقة المسن الأولى بالرعاية، نص القانون على أن تتولى الوزارة المختصة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات والمزايا المقررة لهم بموجب قانون رعاية حقوق المسنين وغيره من القوانين، وحدد مدة تجديد البطاقة بـ 5 سنوات.

وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات إصدار البطاقة وتجديدها، إلى جانب تحديد الضوابط المرتبطة بالاستفادة من الخدمات التي تتيحها، بما يوفر إطارًا منظمًا لتطبيق هذا الامتياز.

إعفاء جزئي لكبار السن

كما تضمنت أحكام القانون إعفاءً جزئيًا لكبار السن من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، مع تحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المنظمة لتطبيقه.

وامتدت الإعفاءات إلى رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، فضلًا عن بعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، حيث ترك القانون تحديد ضوابط الاستفادة من هذه المزايا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

وتبرز أهمية اللائحة التنفيذية في تحديد الآليات العملية لتطبيق الحقوق التي نص عليها القانون، إذ تتولى تنظيم إجراءات الاستفادة من البطاقة والإعفاءات، وتوضيح الضوابط التي تحكم تطبيقها، بما يساعد على تنفيذ المزايا المقررة لكبار السن بصورة منظمة.